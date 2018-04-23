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    В школе Черновицкой области массово отравились ученики

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    "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщил, что после госпитализации медики поставили пострадавшим диагноз "острый гастроэнтероколит".
    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В общеобразовательной школе села Окно Заставновского района Черновицкой области отравились 24 ученика и 6 человек персонала.

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     Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины" на своей странице в Facebook.

    В больницу обратились 30 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боль в животе, понос, повышение температуры тела. Среди обратившихся за медицинской помощью были 24 ученика разных классов и 6 человек персонала Окнянской школы.

    По результатам медицинского осмотра больных, в госпитализации нуждались 4 человека, которые были госпитализированы в областную больницу. Среди них трое взрослых и один ученик с диагнозом "острый гастроэнтероколит".

    Другим больным была предоставлена первичная медицинская помощь, состояние их здоровья улучшилось.

    Продолжается проведение противоэпидемических, профилактических мероприятий и лабораторных исследований.

    Ранее сообщалось, что не менее 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет были госпитализированы с различными по тяжести формами отравления в больницы Северодонецка и Лисичанска Луганской области.

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