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    Шэньси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Последствия оползня в Китае
    Гигантский оползень в китайской провинции Шэньси 
    13:20 12.08.2015
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    Один миллион кубометров породы сошло с гор на северо-западе Китая. Оползень унес жизни не менее 40 человек, которые находились в засыпанных зданиях.
    Оползень в Китае. Архивное фото
    Около 40 человек пропали без вести при сходе оползня в Китае
    07:14 12.08.2015
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    В Китайской провинции Шэньси миллион кубометров горной породы обрушился на здания общежитий и жилых домов горнодобывающей компании.
    Праздничная ярмарка. Архивное фото
    Рождество запретили в университете на северо-западе Китая
    05:30 25.12.2014
    101Итоги 2015 года
    Вместо празднования Рождества студентам предложили посмотреть пропагандистские фильмы. У входа в зал стояли учителя и следили за тем, чтобы студенты не ушли с показа.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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