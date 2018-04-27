Опубликовано видео с места резни в китайской школе

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В китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.

В настоящий момент нападавший задержан. Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

Позднее стало известно, что молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также обучался в этой школе, вооружившись небольшим ножом, напал на первых встретившихся ему школьников. После первого допроса он сознался в содеянном и заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

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