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    Опубликовано видео с места резни в китайской школе

    (обновлено: )51902
    В результате нападения жителя китайской провинции Шэньси на школьников семеро детей погибли на месте, не менее 12 получили ранения. Оказалось, нападавший выместил на учениках школьные обиды.
    Видео CGTN

    В китайской провинции Шэньси в школе уезда Минчжи округа Юйлинь местный житель совершил нападение на школьников, которые возвращались домой после уроков. В результате жестокой резни семь детей погибли, 12 получили ранения.

    В настоящий момент нападавший задержан. Пострадавшие дети доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

    Позднее стало известно, что молодой человек 1990 года рождения по фамилии Чжао, который также обучался в этой школе, вооружившись небольшим ножом, напал на первых встретившихся ему школьников. После первого допроса он сознался в содеянном и заявил, что таким образом хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые унижали его во время учебы.

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