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    Российские школьники жестко избили на камеру "хохла-изгоя" - СМИ

    (обновлено: )44003
    По данным СМИ, сверстники избили одноклассника руками и ногами 17 апреля в кабинете математики якобы из-за его украинского происхождения. Часть детей снимала происходящее на мобильные телефоны.
    В России школьники сняли на видео жесткое избиение хохла-изгоя - СМИ
    скриншот видео

    Видео можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит сцены насилия и нецензурную лексику.

    Следственные органы организовали доследственную проверку информации СМИ об избиении шестиклассника его сверстниками в одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону в пятницу.

    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентов
    informator.ua в youtube
    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентов - СМИ

    "В средствах массовой информации появились сведения об избиении в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученика 6 класса его одноклассниками. По указанию руководства следственного управления… организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения о преступлении, распространенного в СМИ", — говорится в сообщении.

    Согласно сообщению издания 47news, сверстники избили одноклассника руками и ногами 17 апреля в кабинете математики якобы из-за его украинского происхождения. Часть детей снимала происходящее на мобильные телефоны, и видео размещено в интернете.

    "По словам соседей, ребенок систематически возвращается домой избитым. Причиной называют его происхождение, мальчик родился в Ивано-Франковской области. Якобы его дразнят "хохлом" и "изгоем", хотя в школе он учится с первого класса. По словам матери, Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, супруг — военнослужащий", — пишет издание. 

    В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК по Ленобласти.

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