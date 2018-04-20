Российские школьники жестко избили на камеру "хохла-изгоя" - СМИ

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Следственные органы организовали доследственную проверку информации СМИ об избиении шестиклассника его сверстниками в одной из школ Ломоносовского района Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону в пятницу.

"В средствах массовой информации появились сведения об избиении в одной из школ поселка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области ученика 6 класса его одноклассниками. По указанию руководства следственного управления… организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения о преступлении, распространенного в СМИ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению издания 47news, сверстники избили одноклассника руками и ногами 17 апреля в кабинете математики якобы из-за его украинского происхождения. Часть детей снимала происходящее на мобильные телефоны, и видео размещено в интернете.

"По словам соседей, ребенок систематически возвращается домой избитым. Причиной называют его происхождение, мальчик родился в Ивано-Франковской области. Якобы его дразнят "хохлом" и "изгоем", хотя в школе он учится с первого класса. По словам матери, Натальи, она перебралась в Россию девять лет назад, работает соцработником, супруг — военнослужащий", — пишет издание.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК по Ленобласти.

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