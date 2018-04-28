В РФ подросток учинил резню в школе из-за травли одноклассников

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, травили одноклассники из-за его болезни, а психолог и учителя не могли справиться с этой ситуацией, сообщила РИА Новости мама подростка Лариса Тагирова.

Ученик коррекционного класса школы в башкирском Стерлитамаке 18 апреля утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. Всего пострадали четверо: учительница, две девочки и сам зачинщик. Пострадавшие находились в реанимации, спустя несколько дней были переведены в общие палаты.

"Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал как издевались над ним дети — могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло", — рассказала мама подростка.

По ее словам, осенью 2017 года, когда ребенку родители запретили пользоваться интернетом после того, как он начал выкладывать в социальных сетях видео с массовой резней, и отобрали телефон, мальчик начал вести дневник. "Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь", — рассказала Тагирова.

Как отметила женщина, психолог, который разбирался в ситуации и прочел дневник, сказал, что ребенок пошел на этот поступок, потому что очень долго копил переживания, и в один день какое-то обидное слово стало последней каплей.

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