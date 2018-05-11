Полиция Украины не готова противостоять радикалам - Amnesty International

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Систематические нападения на публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества свидетельствуют о неготовности полиции противостоять радикальным группам, заявили в правозащитной организации Amnesty International после срыва дискуссии об анти-ЛГБТ законодательстве в России.

Накануне в Киеве неизвестные сорвали мероприятие, посвященное наступлению на права ЛГБТ, инициатором которой стала общественная организация Amnesty International Ukraine. Мероприятие "Наступление на права ЛГБТ как форма цензуры: опыт России" должно было пройти в помещении, арендованном в пространстве Underhub. По словам правозащитников, в срыве принимали участие представители "Правого сектора".

"Учитывая регулярное бездействие правоохранительных органов во время таких нападений, неудивительно, что радикальные группировки вполне уверены в своей безнаказанности и пользуются ею, раз за разом нападая на лиц и группы, которые им не нравятся из-за их идентичности или взглядов", — заявил заместитель директора регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Отмечается, что около двадцати мужчин и одна женщина, ворвавшиеся в помещение, открыто угрожали участникам встречи физической расправой. Владелец помещения присоединился к этим призывам и потребовал, чтобы организаторы отменили мероприятие и немедленно ушли.

В Amnesty International Ukraine сообщили также, что на месте изначально присутствовали пять сотрудников полиции из Печерского управления Главного управления Национальной полиции в Киеве,"однако они отказались вмешаться и обеспечить проведение мероприятия и безопасность участников и участниц.

Смотрите также: Масштабный ЛГБТ-марш в Киеве: мирно, пестро, ярко и радостно

По словам активистов, только после прибытия представителей патрульной полиции участники дискуссии смогли безопасно покинуть место проведения, где они оставались заблокированными все это время..

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что полиция фиксирует и проверяет все заявления о правонарушениях, независимо от их основания. По его словам, заявление зарегистрировано в Печерском отделении полиции, правоохранители взяли письменные показания обеих сторон конфликта.

Читайте также: "Украина — не Содом!": защитники семьи грозят чиновникам

"Если следователь усмотрит достаточно оснований или признаков административного или уголовного правонарушения, этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", — пояснил Тракало.

Напомним, ранее стало известно, что четвертый по счету Марш равенства пройдет в Киеве 17 июня.