В Киеве полиция разогнала массовую драку дубинками

Фото "Информатор"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в Подольском районе в ночь на субботу произошла массовая драка, в которой приняли участие около двадцати человек.

Столкновения между двумя компаниями начались около трех часов ночи 12 мая. Драка разгорелась на углу улиц Хорива и Межигорской.

"Как утверждает одна из сторон драки, компания отдыхала у бара, стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошло семь человек спортивного телосложения, от них разило алкоголем и явно начали провоцировать конфликт. Все, кто находился в баре, пытались мирно уладить не начавшийся конфликт в течении 20 минут. Но парни были настроены решительно, у них чесались кулаки и они начали драку. В результате битвы избили троих людей. Проезжавший мимо потасовки полицейский патруль спугнул провокаторов и они убежали в темные дворы Подола", — сообщает "Информатор" подробности происшествия и публикует видео (осторожно, нецензурная лексика).

Фото "Информатор" Массовая драка в Подольском районе Киева

Позднее нападавшие вновь вернулись к бару, после чего патрульные полицейские вызвали подкрепление и через 7-10 минут на место прибыло еще три экипажа патрульных и полиция охраны. Чтобы разнять дерущихся полиция применила дубинки. После столкновений пострадавшие отказались писать заявления.