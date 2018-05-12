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    В Киеве задержан мужчина, устроивший резню возле супермаркета

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    Патрульная полиция Киева задержала одного из двух мужчин, которых подозревают в нанесении тяжелых ножевых ранений парню. ЧП произошло в ночь на 12 мая на проспекте Лобановского.
    Видео facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу на проспекте Лобановского молодой человек получил ножевое ранение, которое ему нанесли неизвестные.

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    ЧП произошло возле супермаркета "АТБ", куда и прибыли полиция и скорая помощь. На месте происшествия медики оказали первую помощь раненному.

    Фото facebook.com/dtp.kiev.ua
    Задержание подозреваемого в нанесении ножевых ранений киевлянину

    В результате розыскных действий полиции удалось в короткие сроки задержать одного из подозреваемых, устроивших резню под магазином. Второй находится в розыске.

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    Напомним, в апреле посетитель городского отдела Национальной полиции Украины в Черкассах напал на полицейских с ножом и ранил трех человек.

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