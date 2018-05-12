В Киеве задержан мужчина, устроивший резню возле супермаркета

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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в ночь на субботу на проспекте Лобановского молодой человек получил ножевое ранение, которое ему нанесли неизвестные.

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ЧП произошло возле супермаркета "АТБ", куда и прибыли полиция и скорая помощь. На месте происшествия медики оказали первую помощь раненному.

Фото facebook.com/dtp.kiev.ua Задержание подозреваемого в нанесении ножевых ранений киевлянину

В результате розыскных действий полиции удалось в короткие сроки задержать одного из подозреваемых, устроивших резню под магазином. Второй находится в розыске.

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Напомним, в апреле посетитель городского отдела Национальной полиции Украины в Черкассах напал на полицейских с ножом и ранил трех человек.