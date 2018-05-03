Нацизм до крови довел. Драки и конфликты из-за СС "Галичина"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Драка в Днепре

На минувшей неделе, аккурат перед майскими праздниками, на жилмассиве "Левобережный-3" в Днепре активисты националистической организации "С14" нарисовали граффити в честь дивизии СС "Галичина". Поводом послужило 75-летие создания дивизии.

Такое творчество понравилось далеко не всем жителям жилмассива, и в итоге забор, на котором была надпись, перекрасила — "Дивизия Галичина" превратилась в "Дивизия Гадина", а еще через время надпись зарисовали черной краской.

После этого в "С14" решили восстановить рисунок, что и повлекло за собой конфликт: местный житель ударил одного из активистов и началась массовая потасовка. Видео инцидента доступно здесь.

Как рассказали в областной полиции, двух активистов "С14" пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушениях общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

Наряду с этим, мэр Днепра Борис Филатов, известный своей экспрессивной манерой общения, на инцидент никак не отреагировал.

informator.ua В Днепре из-за граффити в честь СС "Галичина" подрались местные жители и активисты

Марш во Львове

Тем временем во Львове на выходных националисты провели марш величия и духа. Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания СС "Галичина". Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

На митинге была символика "Азова", "Айдара", "Правого сектора", С14 и других националистических объединений. Правопорядок обеспечивали полицейские.

"Громадське Радио" Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

Примечательно, что директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, известный своими националистическими взглядами, перед маршем внезапно заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для украинцев.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" учили год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", – заявил одиозный чиновник.

"Но это не из-за любви немцев к украинцам – они лишь рационально использовали человеческие ресурсы, которых имели меньше россиян", — посчитал Вятрович.

Еще год назад Вятрович стоял на другой позиции, заявляя, что использование символики дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требований Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Отметим, что не так давно 57 американских конгрессменов подписали письмо к Госдепу, в котором выражается беспокойство в связи с ростом антисемитизма в Европе. Речь преимущественно идет об Украине и Польше. Конгрессмены в своем письме попросили Госдеп призвать Украину прекратить почитать нацистских коллаборационистов и отменить закон о признании их борцами за независимость. Вятрович в ответ на это письмо взорвался гневными заявлениями, однако теперь он впервые выступил против празднования годовщины создания СС "Галичина".

Конкурсы рисунков

Еще один скандал вызвал конкурс детских рисунков, посвященный все той же дивизии CC "Галичина" во Львове. Так, Департамент науки и образования Львовской областной госадминистрации с 19 марта проводил конкурс рисунков об украинской дивизии СС "Галичина" для учеников 9–11 классов. Положения мероприятии опубликовал центр образования и культуры Розвадовского сельского совета Николаевского района Львовской области.

Конкурс длился до 20 апреля, а организаторы планировали наградить 20 победителей из каждого района области, вручив грамоты, книги, футболки и денежное вознаграждение: за первое место – 3 тыс грн, второе – 2 тыс грн, третье – 1 тыс грн.

Сообщалось, что что на конкурс подали более 100 работ, а жюри определило 23 победителя. Награды триумфаторам вручили в ходе марша, посвященного 75-летию создания дивизии. Сам конкурс, как подробно писало РИА Новости Украина, вызвал шквал возмущения у общественности.

Также в прошлом месяце во Львове возле памятника В. Чорновилу открыли выставку оружия и мундиров дивизии СС "Галичина".

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Скандал с учительницей

Еще один громкий скандал во Львове произошел вокруг персоны заместителя директора школы и депутата городского совета от партии ВО "Свобода" Марьяны Батюк. Она на своей странице в Facebook поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. "Свободовка" опубликовала фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это "великий человек", однако публикация исчезла буквально через час, правда, успев наделать немало шумихи.

Впрочем, учительница истории после нахлынувшей волны общественной критики путалась в объяснениях и начала оправдываться, будто ее страницу в Facebook взломали, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит. Хотя в такую аргументацию, естественно, мало кто поверил. Управление образования обратилось к Батюк с просьбой прибыть в "Центр информационных технологий" для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook. Учительница в итоге так и не явилась.

В итоге Батюк уволили с занимаемой должности в школе.

"Мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев. И Гитлер, и Сталин — это преступники, на руках, которых кровь как наших предков, так и миллионов людей других наций. Если учительница истории этого не знает — ей не место среди детей", — заявил мэр Львова Андрей Садовый уже после того, как в отношении оскандалившейся Батюк пошел шквал критики.