Киевлян напугал мужчина в трусах и с монтировкой, бегавший по центру столицы

Видео facebook.com/vlad.life

В центре Киева на Подоле очевидцы сняли на видео практически голого мужчину, который пересекал проезжую часть в ночь на 11 мая.

Мужчина, на котором были лишь трусы, держал в руках монтировку и вел себя неадекватно.

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"Терминатор, ты ли это? В Киеве на Подоле бегает неадекватный мужчина с монтировкой. Замечен на перекрестке Набережно-крещатицкой и Валов. В одних плавках", — написал пользователь Facebook Влад Антонов.

Ранее в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь был замечен голый "бегун". Мужчина бежал в сторону курортной Кирилловки. Он пояснил, что не стесняется своего тела и демонстрирует это.

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