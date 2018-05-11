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    Киевлян напугал мужчина в трусах и с монтировкой, бегавший по центру столицы

    (обновлено: )33330
    Неадекватный мужчина бегал в Подольском районе Киева в ночь на 11 мая. Его в одних плавках заметили на перекрестке Набережно-крещатицкой и Валов.
    Видео facebook.com/vlad.life

    В центре Киева на Подоле очевидцы сняли на видео практически голого мужчину, который пересекал проезжую часть в ночь на 11 мая.

    Мужчина, на котором были лишь трусы, держал в руках монтировку и вел себя неадекватно.

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    "Терминатор, ты ли это? В Киеве на Подоле бегает неадекватный мужчина с монтировкой. Замечен на перекрестке Набережно-крещатицкой и Валов. В одних плавках", — написал пользователь Facebook Влад Антонов.

    Ранее в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь был замечен голый "бегун". Мужчина бежал в сторону курортной Кирилловки. Он пояснил, что не стесняется своего тела и демонстрирует это.

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