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    Голышом на шпагате. Российская гимнастка "отметилась" в ванной

    (обновлено: )318
    Чемпионка Европы по гимнастике Диана Борисова сделала эффектный шпагат в ванне. Пикантности снимку, опубликованному в соцсети, добавляет то, что спортсменка перед "номером" разделась.
    Российская гимнастка Диана Борисова
    di_borisova__

    Чемпионка Европы и мира по художественной гимнастике Диана Борисова своих порадовала поклонников фотографией в социальной сети: 21-летняя россиянка голышом сделала шпагат в ванне. Тысячи "лайков" и сотни восхищенных комментариев не заставили себя ждать.

    Анастасия Квитко
    @anastasiya_kvitko
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    "Поверхностны только те, которые считают себя глубокомысленными. – А вот я, определенно поверхностна. Я не особо разбираюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только прекрасное. Вот ты принес сирень – и я уже счастлива. #Ремарк", – подписала фотографию спортсменка.

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    "Вот ты голая в ванной и мы уже счастливы", "Ди, ты прекрасна", "В слив засосало?", "Афигеннннноооо", – комментируют подписчики.

    Борисова выступает в групповых упражнениях. Она завоевала две золотые и одну серебряную медали на чемпионате Европы 2014 года в Баку. В этом же году в Измире взяла "золото" чемпионата мира, а в 2015 году взяла два "золота" и одно "серебро" чемпионата мира в Штутгарте. Квалифицировалась на Олимпиаду-2016 в составе сборной России, но не поехала в Рио-де-Жанейро, поскольку приняла решение завершить карьеру.

    di_borisova__
    Российская гимнастка Диана Борисова

    Как известно, большой любительницей "обнаженного шпагата" в самых разных местах является бывшая российская балерина Анастасия Волочкова

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