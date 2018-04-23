наверх
23.04.201812:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Культура

    Украинская певица отметила день рождения голым селфи в ванной

    (обновлено: )1571017
    Анастасии Приходько исполнился 31 год. Певица решила запечатлеть себя обнаженной в ванной и поделиться снимком с поклонниками. Она также сообщила, что получила огромное число поздравлений.
    Настя Приходько
    Анастасия Приходько/Instagram

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Анастасия Приходько удивила поклонников фотографией из ванной, на которой она запечатлена обнаженной.

    Смотрите также: А ты так сможешь? Астафьева поделилась провокационными снимками

    "Дорогие друзья, не могу даже ванну принять… Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала, как получаю сейчас в 31. Но буду продолжать читать дальше", — подписала она снимок в Instagram.

    Анастасия Приходько/Instagram
    Анастасия Приходько

    Настя Приходько родилась 21 апреля 1987 года в Киеве. 

    Ранее разгорелся скандал вокруг видеоролика, агитирующего за президента Петра Порошенко — Приходько потребовала удалить из него кадры с ней.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Протоиерей Николай Данилевич
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Заседание СБ ООН
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна