Украинская певица отметила день рождения голым селфи в ванной

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Анастасия Приходько удивила поклонников фотографией из ванной, на которой она запечатлена обнаженной.

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"Дорогие друзья, не могу даже ванну принять… Столько поздравлений я на свои юбилеи не получала, как получаю сейчас в 31. Но буду продолжать читать дальше", — подписала она снимок в Instagram.

Анастасия Приходько/Instagram Анастасия Приходько

Настя Приходько родилась 21 апреля 1987 года в Киеве.

Ранее разгорелся скандал вокруг видеоролика, агитирующего за президента Петра Порошенко — Приходько потребовала удалить из него кадры с ней.