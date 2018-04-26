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    Общество

    "Удивлял всех вокруг своим загаром". В центре Львова голый турист смущал людей

    (обновлено: )27311
    Как отмечается, мужчина не был доволен замечанием по поводу своего внешнего вида в центре города, однако оделся и воспринял ситуацию с юмором.
    В центре Львова заставили одеться голого туриста
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Во Львове, на площади Рынок "муниципальная варта" заставила одеться иностранного туриста, загоравшего на лавочке в одном белье. Иностранец оказался русскоговорящим, однако его национальность не уточняется.

    "Прямо посреди площади Рынок на лавочке человек удивлял всех вокруг своим загаром. Первыми его заметили дежурные Центра безопасности города на видео с камер наблюдения. Сообщили об этом патруль "муниципальной варты", а они уже подошли к месту происшествия", — отметили стражи и добавили, что, мужчина оказался иностранцем и понимал русский язык.

    vesti-ukr.com
    В центре Львова заставили одеться голого туриста

    "Выяснилось, что этот горячий господин — гость нашего города, иностранец. Однако, говорит по-русски. Поэтому объяснить ему, что не совсем подобает так вести себя на центральной площади Львова — было не сложно", — отмечается в сообщении.

    В результате сделанного ему замечания мужчина оделся и, как отмечается, не был недовольным, но воспринял ситуацию с юмором.

    Несколько дней назад в Запорожской области по дороге бегал голый мужчина.

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