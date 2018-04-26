"Удивлял всех вокруг своим загаром". В центре Львова голый турист смущал людей

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Во Львове, на площади Рынок "муниципальная варта" заставила одеться иностранного туриста, загоравшего на лавочке в одном белье. Иностранец оказался русскоговорящим, однако его национальность не уточняется.

"Прямо посреди площади Рынок на лавочке человек удивлял всех вокруг своим загаром. Первыми его заметили дежурные Центра безопасности города на видео с камер наблюдения. Сообщили об этом патруль "муниципальной варты", а они уже подошли к месту происшествия", — отметили стражи и добавили, что, мужчина оказался иностранцем и понимал русский язык.

vesti-ukr.com В центре Львова заставили одеться голого туриста

"Выяснилось, что этот горячий господин — гость нашего города, иностранец. Однако, говорит по-русски. Поэтому объяснить ему, что не совсем подобает так вести себя на центральной площади Львова — было не сложно", — отмечается в сообщении.

В результате сделанного ему замечания мужчина оделся и, как отмечается, не был недовольным, но воспринял ситуацию с юмором.

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