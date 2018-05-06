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    Происшествия

    В Мелитополе голый мужчина разбил два авто

    (обновлено: )10410
    В Мелитополе очевидцы происшествия задержала голого парня, которые прыгал по капотам припаркованных машин и разбил лобовые стекла на двух из них.
    Голый мужчина разбил два авто в Мелитополе
    Фото ria-m.tv

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) был задержан мужчина, который повредил два автомобиля на парковке возле супермаркета.

    ЧП произошло на бульваре 30-летия Победы около полуночи 5 мая.

    "Молодой человек в неадекватном состоянии, абсолютно голый прыгал по лобовым стеклам автомобилей, которые были припаркованы рядом с супермаркетом "Брусничка". В результате хулиганских действий повреждены автомобили Toyota и KIA", —пишет РИА Мелитополь на своем сайте.

    Фото ria-m.tv
    Голый мужчина разбил два авто в Мелитополе

    Свидетели бесчинства задержали неадекватного парня и вызвали скорую помощь.

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