В Мелитополе голый мужчина разбил два авто

Фото ria-m.tv

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Мелитополе (Запорожская область) был задержан мужчина, который повредил два автомобиля на парковке возле супермаркета.

ЧП произошло на бульваре 30-летия Победы около полуночи 5 мая.

"Молодой человек в неадекватном состоянии, абсолютно голый прыгал по лобовым стеклам автомобилей, которые были припаркованы рядом с супермаркетом "Брусничка". В результате хулиганских действий повреждены автомобили Toyota и KIA", —пишет РИА Мелитополь на своем сайте.

Фото ria-m.tv Голый мужчина разбил два авто в Мелитополе

Свидетели бесчинства задержали неадекватного парня и вызвали скорую помощь.