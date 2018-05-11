"Русская Кардашьян" вдохновила фанов минимальным бикини

Модель Анастасия Квитко, известная под именем "русской Кардашьян", попала под прицел камер папарацци. Как заметили поклонники девушка обожает экспериментировать с размером бикини.

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На снимках на модели надеты буквально микротрусики, которые еле прикрывают детали тела, которые вдохновили фанатов на "философские" размышления фанатов на тему, как должна выглядеть идеальная женщина.

Также папарацци удалось застать модель на пляже. Полученные фото очень отличаются аккуратно публикуемых в Instagram. Фото до сих пор являются предметом обсуждения фанатов модели, как и внешность Анастасии Квитко до и после пластики. Сама девушка утверждает, что не прибегала к помощи пластической хирургии.