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    Найем о второй драке: я прыгнул на него, потом трое били меня ногами

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    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (405)

    (обновлено: )108160
    По словам нардепа, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37, Мустафа Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Мустафа Найем, которого избили в результате дорожного конфликта в Киеве, подтвердил, что драк было две, и удивился тому, что его главный обидчик успел улететь. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

    Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    По его словам, инцидент начался в 17:25, после первых ударов, которые были в 17:37 (позже сообщалось, что мужчина, наносивший удары, улетел в Баку, это, предположительно, Магомед-Амин Саитов — ред.), Найем побежал за нападавшими до улицы Скоропадского. Там произошла вторая драка.

    "Сначала они побежали в "Метроград" (торговый центр — ред.), потом выбежали по удали в "Арену" (ТРЦ — ред.), бегали там, потом выбежали из "Арены" на Скоропадского. Там меня догнал ещё один сзади, повалил на проезжую часть. Потом я побежал за ним, догнал, прыгнул на него и уже не помню как, упал головой на асфальт — у меня там ушиб сильный и уже на земле они били втроём ногами недолго", — рассказал нардеп.

    Во втором эпизоде участвовал Темербилатов Умал Русланович. Сейчас он задержан.

    Найем удивлен, что участник первого эпизода драки Магомед-Амин Саитов успел улететь из Киева.

    "Инцидент начался в 17:25 — это был мой первый звонок в полицию, потом мы ещё мин 10 спорили, потом приехал этот парень (предположительно, Магомед-Амин Саитов — ред.) и случился удар, потом мы с этим парнем гнались друг за другом минут 15. Это уже шесть  с чем-то. Он не мог физически добраться до аэропорта и сесть на рейс. Это нереально по времени — доехать до "Борисполя" или "Жулян", успеть на регистрацию и улететь. Я уже не говорю о документах", — рассказал Найем.

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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