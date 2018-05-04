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    "Сорвало голову". В общежитии Днепра произошла кровавая драка из-за громкого секса

    (обновлено: )55553
    "Виновники" конфликта вышли с ножом и молотком на недовольного слишком шумным интимным процессом влюбленных. В результате инцидента пострадали оба парня. С окровавленными лицами они уже "встречали" полицию.
    Драка в студенческом общежитии из-за секса
    @dp.informator.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Днепре ночью 4 мая в студенческом общежитии произошла драка. Учащиеся Строительной академии громко занимались сексом, что не понравилось их соседу. На место сразу выехали сотрудники патрульной полиции.

    Дверь патрульным и журналистам открыл парень с окровавленным лицом. Он сказал, что его зовут Виктор и ему сосед выломал дверь в комнату. По его словам, возможной причиной конфликта мог стать громкий секс с девушкой: "Может, мы это делали сильно громко. Но мне начали выламывать дверь и выломали замок. У нас с соседом возникла драка".

    @dp.informator.ua
    Драка в студенческом общежитии из-за секса
    @dp.informator.ua
    Драка в студенческом общежитии из-за секса
    @dp.informator.ua
    Драка в студенческом общежитии из-за секса

    Парень сказал патрульным, что обидчик ушел в другой конец блока. Там его и нашли патрульные. Второго парня зовут Даниил, и у него была своя версия происходящего: "У меня был тяжелый день. Я долго терпел их шум и не выдержал. Немного сорвало у меня голову. Но они кинулись на меня с молотком и ножом. Молотком я получил удар по ребрам".

    Девушка не отрицает, что вышла с ножом. По ее словам, она это сделала потому, что испугалась. Парень тоже подтвердил то, что вышел на обидчика с молотком: "А как бы вы поступили, если бы вам выламывали дверь и выбили замок? Я защищал свое жилище".

    Напомним, в апреле в России произошел более трагичный случай. Соседка зарезала студентку за отказ сделать музыку потише.

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