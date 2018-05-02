В Киеве в драке мужчине оторвали ухо, а он не заметил

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Жителю Оболонского района Киева во время драки оторвали ухо.

"Работники полиции установили, что двое знакомых выпивали вместе во дворе и между ними возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате один из них ухватил другой за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, когда приехал к знакомому, который и вызвал медиков", — сообщает полиция Киева.

Правонарушителя, 32-летнего киевлянина, задержали по месту жительства. Мужчина предоставляет объяснение в управлении полиции.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.