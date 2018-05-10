Из-за Саакашвили. СБУ назвала причину допроса Симоненко

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины допросили в четверг лидера Коммунистической партии Петра Симоненко по подозрению в финансировании массовых акций протеста экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская агентству УНИАН.

На сайте Компарии говорится, что Симоненко в четверг вызывали на допрос в СБУ по подозрению в финансировании протестных акций, которые проводил в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Уже допросили его в рамках производства, информация о котором была обнародована на сайте СБУ 8 мая", — приводит слова Гитлянской агентство.

Во вторник служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу о захвате государственной власти и государственной измене, изъята запрещенная коммунистическая символика, которую коммунисты якобы планировали использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Партия заявила, что изъятая символика была подброшена и им не принадлежит.

Компартия заявила, что незаконный обыск во вторник утром проводился по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве и у лидера коммунистов Петра Симоненко. Позже СБУ сообщила, что в ходе обысков у лидера коммунистов Симоненко нашли предметы, похожие на пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.

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В Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование данного решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу. При этом вследствие принятого в Украине закона о декоммунизации Компартия не может принимать участия в выборах, поскольку отказалась менять свою символику и устав.