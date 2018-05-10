наверх
10.05.201822:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.22- 0.07
  • EUR31.12- 0.17
Рубрики
Ещё
    Политика

    Из-за Саакашвили. СБУ назвала причину допроса Симоненко

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (963)

    (обновлено: )31020
    На сайте Компарии говорится, что Симоненко в четверг вызывали на допрос в СБУ по подозрению в финансировании протестных акций, которые проводил в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
    Петр Симоненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Следователи Службы безопасности Украины допросили в четверг лидера Коммунистической партии Петра Симоненко по подозрению в финансировании массовых акций протеста экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская агентству УНИАН.

    На сайте Компарии говорится, что Симоненко в четверг вызывали на допрос в СБУ по подозрению в финансировании протестных акций, которые проводил в Украине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель
    REUTERS Adalberto Roque
    Новый лидер Кубы: Компартия гарантирует единство нации и народа

    "Уже допросили его в рамках производства, информация о котором была обнародована на сайте СБУ 8 мая", — приводит слова Гитлянской агентство.

    Во вторник служба безопасности Украины сообщила, что провела обыски у руководства Компартии по уголовному делу о захвате государственной власти и государственной измене, изъята запрещенная коммунистическая символика, которую коммунисты якобы планировали использовать 9 мая для дестабилизации ситуации в стране. Партия заявила, что изъятая символика была подброшена и им не принадлежит.

    Компартия заявила, что незаконный обыск во вторник утром проводился по месту жительства лидера Комсомола Украины Михаила Кононовича в Киеве. Также обыски прошли в офисе Компартии Украины в Киеве и у лидера коммунистов Петра Симоненко. Позже СБУ сообщила, что в ходе обысков у лидера коммунистов Симоненко нашли предметы, похожие на пистолет с глушителем и 120 патронов к нему.

    Читайте также: Страна меняется? Почему 9 мая прошло без человеческих потерь

    В Украине деятельность Компартии была запрещена по решению суда с 2015 года, однако обжалование данного решения до сих пор затягивается, поэтому решение о запрете не вступило в силу. При этом вследствие принятого в Украине закона о декоммунизации Компартия не может принимать участия в выборах, поскольку отказалась менять свою символику и устав.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Монумент "Родина-Мать" в Киеве украсили маковым венком
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Дым над зданием "Интера" в Киеве
    Атака на "Интер" из-за концерта ко Дню Победы
    Больница, где находятся отравившиеся в Черкассах дети
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Второй полуфинал Евровидения-2018. Онлайн
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина