Климкин заявил о "дополнительном давлении" на Россию

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Обращение Украины в Международный суд ООН относительно толкования приказа о применении временных мер против России является дополнительным давлением на Российскую Федерацию, заявил глава МИД Павел Климкин.

В 2017 году Украина в Международном Суде ООН инициировала дело против РФ с целью ее привлечения к ответственности "за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления агрессии против Украины". 19 апреля 2017 года текущего года МС ООН принял решение применить временные меры против Российской Федерации по требованию Украины.

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"Наше обращение к МС ООН относительно толкования Приказа о применении мер против РФ — это дополнительное давление на Россию, которая должна наконец начать выполнять предписания Суда, а не делать вид, что их не существует", — написал Климкин в своем Twitter.

Украина ранее обратилась в Международный суд ООН с просьбой дать толкование своему же приказу о применении временных мер, выданному 19 апреля 2017 года. МС ООН среди прочего обязал Россию "воздержаться от принятия или поддержания ограничений относительно возможности крымских татар сохранить собственные представительные институты, включая Меджлис".

Украина также направила запрос в МС ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации.

Напомним, суд ООН обязал Россию возобновить Меджлис крымскотатарского народа, который в России считается экстремистской организацией.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин, выступая перед украинской общиной в Торонто, призвал менять ситуацию, при которой каждый 12-й украинец живет и работает в России из-за того, что "не имеет иного выбора".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.