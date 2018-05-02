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    Как не "застрять" за границей. МИД составил памятку туристам

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    Важно тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть, говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины составило перечень рекомендаций для граждан, которые отправятся за границу на майские праздники и в отпуск. Список дополнен возможными форс-мажорными обстоятельствами в международных аэропортах после недавней истории с туристами в Шарм-эль-Шейх в Египте.

    Рекомендации размещены на сайте Департамент консульской службы МИД.

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    "Важно тщательно планировать свои путешествия, учитывая обстоятельства, которые могут непредсказуемо возникнуть;

    внимательно выбирать туроператора, получить от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

    внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

    учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

    зарегистрироваться на веб-ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу "ДРУГ", который является инструментом предупреждения, при необходимости — розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом", — говорится в сообщении.

    Кроме того, если в аэропорту сложились неблагоприятные обстоятельства, МИД рекомендует:

    "безотлагательно установить связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи;

    информировать об актуальном состоянии ситуации родственников или знакомых в Украине;

    безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную "горячую линию" МИД (+38 044 238 16 57) или по электронной почте (cons_or@mfa.gov.ua)".

    Накануне сообщалось, что последние из задержавшихся в Египте украинцев вылетели домой. 

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