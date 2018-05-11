Решение Гааги по Крыму. В МИД объяснили, как добиться компенсаций от РФ

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Согласно Конвенции о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года, Россия как страна-подписант признает обязательность арбитражного решения. Об этом, комментируя отказ РФ выполнять решение международного суда о компенсации украинским инвесторам убытков из-за присоединения Крыма, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Третейский суд Гааги постановил, что Российская Федерация должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Речь идет о сумме 159 миллионов долларов. Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает себя стороной судебного процесса по иску украинских компаний к РФ из-за утраченных активов в Крыму.

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Зеркаль отмечает, что в данной ситуации о добровольном исполнении Россией решения суда в Гааге речь не идет.

"Процессуальные нормы большинства государств мира предусматривают принудительное исполнение решений", — написала замглавы МИД на своей странице в Facebook.

Facebook Елены Зеркаль Комментарий Елены Зеркаль о решении суда в Гааге по РФ

Она отмечает, что инвесторы, получившие право на компенсацию, будут обращаться в суды других государств-участниц Конвенции, в которых есть имущество РФ, которое можно взыскать в качестве компенсации.

"Субъектам, победившим в этом деле, еще придется приложить усилия, чтобы получить эти средства. Но при наличии нормальной юридической поддержки это вполне реальное дело", — добавила дипломат.

Facebook Елены Зеркаль Комментарий Елены Зеркаль о решении суда в Гааге по РФ

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.