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    ГПС о поездке украинцев на ЧМ-2018 в России: задержат и завербуют

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (61)

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    По словам спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков "дополнительные риски" и там их "будут пытаться завербовать".
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новость Украина. Госпогранслужба Украины порекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков "дополнительные риски".

    Символ ЧМ-2018 волк Забивака
    Фото Twitter FIFA World Cup
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    "Начиная с того, что их (украинцев — ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", — заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет "вербовать" украинцев, он уточнять не стал.

    В Киеве не раз звучали призывы к бойкоту турнира, например со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — "это смерть". Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ЧМ "инструментом пропаганды" и "вопросом геополитики". При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли ехать на турнир.

    Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.

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