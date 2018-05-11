ГПС о поездке украинцев на ЧМ-2018 в России: задержат и завербуют

КИЕВ, 11 мая — РИА Новость Украина. Госпогранслужба Украины порекомендовала любителям футбола отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поездка в Россию несет для украинских болельщиков "дополнительные риски".

"Начиная с того, что их (украинцев — ред.) там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы в качестве вербовки", — заявил Слободян в эфире телеканала UATV. Кто и для каких целей будет "вербовать" украинцев, он уточнять не стал.

В Киеве не раз звучали призывы к бойкоту турнира, например со стороны украинских журналистов и телекомпаний. Так, директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что показ чемпионата на общественном ТВ — "это смерть". Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ЧМ "инструментом пропаганды" и "вопросом геополитики". При этом он заявил, что болельщики должны сами решать, стоит ли ехать на турнир.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.