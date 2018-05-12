Соцсети: проверка телеканала "Интер" - реинкарнация "совка"?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Страсти вкруг телеканал "Интер" не собираются утихать. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку канала из-за концерта, который вещатель транслировал 9 мая. Соответствующее решение регуляторный орган принял весьма оперативно — в пятницу, 11 мая. Нацсовет проверит телеканал на соблюдение им требований закона, после чего примет соответствующее решение.

По словам главы Нацсовета Юрия Артеменко, к ним поступило сразу несколько заявлений о том, что содержимое концерта, который вышел в эфир на "Интере" под названием "Победа одна на всех" "унижает достоинство граждан Украины, разжигает вражду и призывает к подрыву целостности государства".

Стоит напомнить, что радикально настроенные активисты провели пикет офиса "Интера" в среду, 9 мая, требуя не пускать в эфир "пропагандистский контент". Тем не менее концерт в эфир вышел. Днем позже националисты провели пикет уже у дома совладельца телеканала "Интер", нардепа Сергея Левочкина. В полиции сообщили, что время столкновений радикалов с сотрудниками Нацгвардии пострадали два человека – журналист и правоохранитель. В соцсетях интер-скандал продолжает обрастать массой слухов и комментариев.