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    Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами

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    В МИД ИЗраиля сообщили, что переговоры сосредоточены в первую очередь на признании Иерусалима столицей Израиля, а не на немедленном переносе посольства из Тель-Авива.
    Ситуация на границе Палестины и Израиля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели.

    Пьер Стамбюль (Pierre Stambul), член национального бюро Французского еврейского союза за мир
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    "Есть страны на всех континентах. Я могу сказать, что речь идет о более чем десяти странах, и мы в министерстве иностранных дел проводим взвешенную работу с каждой из них", — заявила Хотовели в эфире Израильской корпорации телерадиовещания.

    По словам замглавы МИД, некоторые из стран расположены в Европе.

    Хотовели не уточнила, какие именно государства рассматривают вариант признания Иерусалима столицей Израиля и переноса своих посольств из Тель-Авива, однако напомнила заявление председателя парламента Румынии, который ранее призвал власти своей страны "серьезно обдумать" перенос посольства в Иерусалим.

    В беседе с газетой "Гаарец" Хотовели отметила, что переговоры сосредоточены в первую очередь на признании Иерусалима столицей Израиля, а не на немедленном переносе посольства из Тель-Авива.

    Как пишет издание, "по оценкам израильских дипломатов, Гондурас, скорее всего, является одной из стран, которая предпримет такие же решения", как США и Гватемала.

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