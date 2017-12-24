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    Саудовская Аравия не выдала визы семи израильским шахматистам

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    Вице-президент Международной шахматной федерации Израэль Гельфер заявил, что визы израильским игрокам "не выданы и не будут выданы". Он добавил, что были предприняты значительные усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию выдать визы.
    Шахматы
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Семь израильских шахматистов получили отказ в выдаче виз для поездки в Саудовскую Аравию на чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет на следующей неделе, сообщает Рейтер.

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    Отмечается, что семеро израильских шахматистов запросили визы на турнир, который состоится с 26 по 30 декабря. Саудовская Аравия не признает Израиль, между странами нет официальных дипломатических отношений, передает Р-Спорт.

    Вице-президент Международной шахматной федерации (FIDE) Израэль Гельфер заявил агентству, что визы израильским игрокам "не выданы и не будут выданы". "Это старая система, они просто не ответили", — приводит Ассошиэйтед Пресс слова Гельфера, который добавил, что были предприняты значительные усилия, чтобы убедить Саудовскую Аравию выдать визы.

    Гельфер также сообщил, что израильская сторона обратится в FIDE с просьбой отменить планы по проведению аналогичного чемпионата мира в Саудовской Аравии в 2018 и 2019 годах. Он отметил, что в противном случае Израиль обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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