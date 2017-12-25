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    Гватемала решила перенести посольство в Израиле в Иерусалим

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    Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что дал инструкции министру иностранных дел начать действия по возвращению посольства Гватемалы в Иерусалим.
    Города мира. Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. Президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил в воскресенье о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива вслед за аналогичным решением властей США.

    Пьер Стамбюль (Pierre Stambul), член национального бюро Французского еврейского союза за мир
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    "Сегодня (в воскресенье) я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху… Одной из важных тем стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Сообщаю, что я дал инструкции министру иностранных дел начать соответствующие действия, чтобы так и было", — написал Моралес на своей странице в Facebook.

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    В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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