Актер Джимми Моралес одержал победу по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов президента Гватемалы. По данным высшего избирательного трибунала, он набрал почти 69% голосов по итогам подсчета данных с 95% избирательных участков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.