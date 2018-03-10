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    Джимми Моралес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Города мира. Иерусалим
    Гватемала решила перенести посольство в Израиле в Иерусалим
    01:31 25.12.2017
    100Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму
    Президент Гватемалы Джимми Моралес заявил, что дал инструкции министру иностранных дел начать действия по возвращению посольства Гватемалы в Иерусалим.
    Дорога в Аргентине
    Ради дорог. Глава Гватемалы объявил чрезвычайное положение
    03:51 18.07.2017
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    Указ подписан и вступит в силу со вторника сроком на 30 дней после его опубликования. На подобный чрезвычайный шаг главу государства заставила пойти плачевная ситуация с состоянием дорог.
    Республика Гватемала. Архивное фото
    Армия Белиза расстреляла семью гватемальцев - СМИ
    04:15 22.04.2016
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    Как отмечается, атака со стороны военнослужащих Белиза произошла в районе поселка Сан-Хосе-лас-Флорес в департаменте Петен. Они открыли огонь по семье, работавшей на своем земельном участке.
    Известный комик побеждает на выборах президента в Гватемале. Видео
    Известный комик выиграл выборы президента в Гватемале 
    08:10 26.10.2015
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    Актер Джимми Моралес одержал победу по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов президента Гватемалы. По данным высшего избирательного трибунала, он набрал почти 69% голосов по итогам подсчета данных с 95% избирательных участков.
    Актер Джимми Моралес стал президентом Гватемалы
    Актер Джимми Моралес стал новым президентом Гватемалы - итоги выборов
    07:50 26.10.2015
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    Моралес набрал почти 69% голосов по итогам подсчета данных с 95% избирательных участков. Соперница Моралеса получила всего чуть более 31% голосов избирателей.
    Флаг Гватемалы
    Во втором туре выборов президента Гватемалы побеждает известный комик
    03:38 26.10.2015
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    Наблюдатели отметили не очень высокую активность в ходе выборов президента в Гватемале: из 7,5 миллиона человек, имеющих право голоса, на участки пришли порядка 32%.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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