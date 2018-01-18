Трамп сделал важное уточнение о переносе посольства США в Иерусалим

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Посольство США не переедет в Иерусалим в 2018 году, как ранее предположил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое мнение высказал американский президент Дональд Трамп.

"До конца года? Мы обсуждаем разные сценарии… Мы на это не особо рассчитываем. Нет", — сказал Трамп в интервью агентству Рейтер в ответ на соответствующий вопрос.

По заявлению Трампа, посольство в Иерусалиме "будет прекрасным, но не будет стоить 1,2 миллиарда долларов". Трамп критиковал администрацию Барака Обамы за более чем миллиардную стоимость нового посольства в Лондоне, хотя затем признал, что решение строить посольство на такую сумму было принято не при Обаме, а при Джордже Буше-младшем.

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Трамп в декабре порвал с устоявшимися международными подходами и проигнорировал претензии палестинцев на восточную часть Иерусалима, объявив о признании города израильской столицей и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение Трампа вызвало беспорядки в ПНА и протесты в других странах арабского мира.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

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Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.