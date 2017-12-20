Стратегия нацбезопасности США: документ в деталях

РИА Новости Украина

В своем выступлении президент США Дональд Трамп рассказал, что эта стратегия включает шаги по разрешению "новых форм конфликтов", включая экономическую и политическую агрессию. По его мнению, США признают, что настала "новая эра конкуренции". А главными конкурентами, конечно, являются Россия и Китай. Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.

Документ составлен по традиционному поручению конгресса и ляжет в основу других, более детальных стратегических документов. Он включает в себя четыре ключевых национальных интереса — защита американцев, повышение благосостояния американцев, защита мира с помощью силы и продвижение американского влияния. Стратегию готовили госдеп, Пентагон, Минфин, офис торгового представителя США, ЦРУ и другие ведомства, пишут РИА Новости.

Именно усиление геополитического влияния России и Китая, а не милитаристские амбиции со стороны "стран-изгоев" КНДР и Ирана или международный терроризм, были названы США главной угрозой национальной безопасности, следует из новой нацстратегии США.

Китай и Россия отнесены в документе к так называемым ревизионистским державам, которые хотят создать мир, "не обязательно соответствующий интересам и ценностям США".

"Перед нами встают три главных комплекса вызовов — ревизионистские усилия Китая и России, страны-изгои Иран и Северная Корея, и международные террористические организации, нацеленные на активные действия против Соединенных Штатов", — отмечается в документе.

Белый дом указывает, что Китай и Россия вступили в борьбу с США за геополитическое господство, оттесняя Соединенные Штаты в ряде областей.

"Китай и Россия возвращают свое влияние в своих регионах и глобально. Сегодня они развивают военные возможности, чтобы пошатнуть американский подход в предотвращении кризисов и оспорить нашу способность к независимым действиям в горячих точках и в области экономики в мирное время. Таким образом, они ставят под сомнение наши геополитические преимущества и пытаются изменить международный порядок в свою пользу", — отмечается в документе.

В первую очередь, США опасаются разработок Китаем и Россией передового оружия, что может угрожать безопасности США.

"Китай и Россия разрабатывают передовое оружие и расширяют возможности, что может угрожать нашей критической инфраструктуре и структуре управления", — указывают авторы стратегии.

Ядерное оружие России остается самой существенной угрозой для США, говорится в стратегии по национальной безопасности США.

"Россия инвестирует в новые военные возможности, в том числе в системы ядерных вооружений, что остается наиболее существенной из существующих угроз США", — говорится в тексте стратегии, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома. Там же утверждается, будто Россия "продолжает угрожающее поведение по отношению к соседям, в том числе, размещая свои ядерные арсеналы и разворачивая наступательные вооружения".

Вашингтон также обвинил Москву в том, что РФ вкладывает средства в "дестабилизацию в киберпространстве" Кроме того, США видят угрозу своей безопасности в попытках России "подорвать демократию" через СМИ. "Сегодня, такие игроки, как Россия, используют информационные инструменты, чтобы подорвать законность демократических государств. Наши противники нацелены на СМИ, политические процессы, финансирование соцсетей, получение персональных данных", — говорится в документе.

"Американский государственный и частный секторы должны признать это и сотрудничать, чтобы защитить наш образ жизни. Никакой внешней угрозе нельзя позволить пошатнуть нашу общую приверженность нашим ценностям, подорвать нашу систему управления или разделить нашу страну", — отмечается в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Spuntik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США.

Кроме того, США обвинили Россию в том, что она использует методы холодной войны и поддерживает режим на Кубе, который, по мнению Вашингтона, притесняет свой народ: "Россия продолжает свою проигравшую стратегию холодной войны для укрепления радикально настроенных союзников на Кубе, где власти притесняют собственный народ. Также утверждается, что "Китай и Россия поддерживают диктатуру в Венесуэле и нацелены на укрепление военных связей и на расширение продаж оружия в регионе". В документе утверждается, что "демократические страны в Западном полушарии заинтересованы в противостоянии угрозам их суверенитету". США полагают, что растущие военные возможности РФ создают нестабильность и в Евразии. "Комбинация российских амбиций и растущих военных возможностей создает нестабильность на границах Евразии, где риск конфликта из-за просчета со стороны России растет", — говорится в тексте стратегии, размещенном на сайте Белого дома.

По их словам, Россия и Китай используют для укрепления на мировой арене не только политические и военные инструменты, но и экономические.

"Сегодня США должны конкурировать за позитивные отношения в мире. Китай и Россия нацеливают свои инвестиции для расширения влияния в развивающихся странах и для получения преимуществ над Соединенными Штатами", — говорится в тексте стратегии.

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Как отмечается в документе, Россия осуществляет экономическое влияние посредством "контроля над ключевыми энергетическими и другими видами инфраструктуры в Евразии и Центральной Азии". Подчеркивается, что США "предоставляют инвестиции, альтернативные государственным, которые зачастую ухудшают ситуацию в развивающихся странах". США считают, что поведение России угрожает ее соседям, поэтому США и Европа будут сдерживать Россию вместе с союзниками.

"США и Европа будут вместе работать над сдерживанием разрушительных действий и агрессии России, а также угроз со стороны КНДР и Ирана", — говорится в документе.

"Наши противники не будут бороться с нами на наших условиях. Мы поднимем нашу конкурентоспособность, чтобы справиться с этой задачей — защитить американские интересы и продвигать наши ценности", — утверждают авторы стратегии.

При этом, несмотря на такую воинственную риторику, США готовы сотрудничать с Москвой и Пекином в областях "взаимного интереса". "Китай и Россия хотят сформировать мир, противоречащий американским ценностям и интересам. Китай стремится оттеснить Соединенные Штаты в тихоокеанском регионе, расширить границы своего государства, перестроить регион через новую экономическую модель в свою пользу. Россия стремится восстановить свой статус великой державы и установить сферы влияния у своих границ… Соединенные Штаты, при этом, готовы сотрудничать с обеими странами в областях взаимного интереса", — отмечается там.

Если посмотреть на текст стратегии, то КНДР и Иран почти всегда упоминаются в одной связке. Собственно, они и представлены в качестве "главных угроз" национальной безопасности США. Тегеран объявили главным государством, спонсирующем терроризм, и предостерегли о возможности возобновления разработок ядерного оружия Ираном.

А КНДР, по мнению американской администрации, ищет возможность "убийства миллионов американцев" с помощью ядерного оружия.

В этой связи в Вашингтоне рассказали, что "разворачивают многоуровневую систему ПРО против КНДР и Ирана". Но при этом оговорились, что она не направлена против России и Китая.

"Усиленные системы ПРО не направлены на подрыв стратегической стабильности или подрыв долгих стратегических отношений с Россией и Китаем", — говорится документе.

Для противодействия "растущему влиянию РФ" США планируют также укреплять оборону на "восточном фланге НАТО" и помогут союзникам более эффективно защищаться.

"На восточном фланге НАТО мы будем продолжать укреплять сдерживание и оборону и активизируем усилия союзников и партнеров, чтобы лучше защищаться", — следует из документа.

Отмечается также, что США продолжат работу с НАТО для укрепления возможностей "в области авиации и противоракетной обороны для противодействия существующим и прогнозируемым угрозам баллистических и крылатых ракет, особенно из Ирана".

"Мы будем наращивать сотрудничество в борьбе с терроризмом и кибербезопасностью (в рамках НАТО)", — подчеркивается в стратегии.

Группировка "Исламское государство", которую еще три года назад США называли в числе трех главных национальных угроз (наряду с лихорадкой Эбола и действиями РФ) в новой стратегии упоминается не так часто. Более того, уже в преамбуле авторы документа констатируют победу над ней: "Мы сокрушили террористов ИГ на поле боя в Сирии и Ираке и продолжим преследовать их до полного уничтожения".

В то же время отмечается, что угроза со стороны "террористов-джихадистов" будет сохраняться "даже по мере интенсификации усилий по предупреждению атак на американцев, наших союзников и партнеров".

"Многие из этих террористов-джихадистов вполне вероятно вернутся в свои страны, где они смогут продолжать планировать и совершать атаки против США и наших союзников", — говорится в стратегии.

Кроме того, выражается обеспокоенность возможным применением террористами оружия массового поражения.

"ИГ использовала химическое оружие в Сирии и Ираке. Террористические группы продолжают искать материалы, связанные с оружием массового поражения. Мы столкнемся с чрезвычайной угрозой, если террористы получат ядерные, радиоактивные или биологические материалы, которые не охраняются должным образом", — говорится в документе.

Одновременно США возлагают ответственность за применение химического оружия в Сирии и на "сирийский режим", по их мнению, это "еще больше поощряет других искать и использовать" такое оружие. Ранее США уже обвиняли власти Сирии в применении химоружия и использовали это как предлог для ракетного удара в апреле 2017 года. Официальный Дамаск отрицает эти обвинения.

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Урегулированию конфликта в Сирии в новой стратегии и вовсе посвящено фактически лишь одно предложение. Это может указывать на отсутствие у США планов по более активному участию в мирном процессе и тем более планов по смещению президента страны Башара Асада, о чем настаивала прошлая администрация Белого дома.

"Мы будем искать такого урегулирования гражданской войны в Сирии, которое создаст условия для возвращения беженцев в свои дома и безопасного восстановления их образа жизни", — говорится в документе.