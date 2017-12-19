В США мужчина собирается заморозить себя и семью для жизни в будущем

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Житель американского штата Висконсин Деннис Ковальски хочет, чтобы его вместе с семьей после смерти заморозили в жидком азоте, сообщает The Daily Mail.

Сам Ковальски является парамедиком и президентом Института крионики. По его мнению, заморозка сможет дать его семье "второй шанс на жизнь".

"Я услышал о крионике, когда еще был подростком. Я подумал, что это очень интересно. Много лет спустя я на это подписался. Это случилось 20 лет назад. Теперь моя жена и трое сыновей тоже в деле, а я в совете директоров Института крионики. Конечно, мы все понимаем, что результат не гарантирован. Но мы же не знаем, что будет в будущем. То, что было невозможно в прошлом, возможно сейчас", — говорит Деннис.

dailymail.co.uk Деннис Ковальски хочет, чтобы его вместе с семьей после смерти заморозили в жидком азоте

Адепты крионики говорят, что покупают время для того, чтобы дождаться, когда ученые научатся "воскрешать" людей.

"Мы думаем об этом как о поездке на машине скорой помощи до больницы будущего. И я считаю, что эта больница будет существовать. Сотни компаний уже проводят исследования, которые смогут помочь нам. Это пожертвование вашего тела науке", — отметил он.

dailymail.co.uk Деннис Ковальски хочет, чтобы его вместе с семьей после смерти заморозили в жидком азоте

Крионика сохраняет организм человека при низких температурах с целью "оживить" его в будущем. Процесс начинается сразу после смерти человека. Его тело охлаждают в ледяной ванне, потом транспортируют в штаб-квартиру Института крионики в Мичигане, где помещают в специальную камеру. Такая услуга стоит 28 тысяч долларов. В компании уже хранятся 160 человеческих тел и 100 тел домашних животных.

Правда, этот процесс очень спорный. Многие эксперты утверждают, что вряд ли человек сможет вернуться к жизни после заморозки.