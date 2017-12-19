В зоне давления. Воля: выхода нет, США усилит давление на Украину

facebook.com/petroporoshenko

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Посольство США в Украине поддержало дипломатов других стран в оценке столкновений сторонников Михаила Саакашвили с правоохранителями вечером 17 декабря возле Октябрьского дворца в Киеве.

Читайте также: Что ждет рынок недвижимости в 2018-ом: прогноз эксперта

"Мы согласны с коллегами из Канады и Великобритании. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий — это злоупотребление правом на мирный протест", — говорится в заявлении американского посольства, опубликованном в Twitter.

Буквально через день лидер "Движения новых сил" объявил мораторий на любые марши или митинги.

Политолог-международник Владимир Воля рассказал в интервью РИА Новости Украина, почему заявления, звучащие в отношении украинских политиков становятся все жестче, и как на них реагирует украинская власть.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

Посольство США в Украине постоянно влияло на наших политиков и играло немаловажную роль в внутренней политике страны. Вы не находите, что сейчас заявления американских дипломатов стали жестче?

— Да, влияло и сейчас влияет, судя по последним событиям. Конечно, стали жестче. Был период, когда они либо молчали, либо вообще не реагировали в публичном пространстве, где-то, может, в кулуарах что-то нашим политикам, чиновникам говорили.

А сейчас – да, в публичном пространстве стало больше не просто комментариев по поводу того, что правильно, что неправильно, а они стали более жесткими по содержанию. Поэтому в определенном смысле есть такой сдвиг в отношении Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, к тому, что делают наши украинские чиновники и политики.

Причем свои жесткие комментарии они высказывают не только по поводу руководства страны, правительства, но и, в частности, по поводу Саакашвили.



Чем это вызвано?

— Я думаю, что Соединенным Штатам неинтересно, чтобы это противостояние заходило слишком далеко. По-видимому, на уровне кулуарных бесед не смогли достучаться, поэтому в публичном пространстве начали появляться эти жесткие высказывания.



Украинские политики прислушиваются к таким заявлениям? УНИАН Украинская карта в большой игре США и РФ

— Думаю, что часть – да. У меня сложилось впечатление, что у некоторых наших чиновников было некое неправильное понимание позиции западных партнеров. Помните, Глава МИД Украины Павел Климкин по итогам заявил, что Запад считает ситуацию с Саакашвили внутренним делом Украины? Понятно, что официально они не будут давать каких-то рекомендаций: делайте так, не делайте этого.

Потому что это будет означать вмешательство во внутренние дела. Вместе с тем, я думаю, что Климкин неправильно интерпретировал, потому что жесткие заявления действительно не содержат этих императивных вещей: делайте вот так, не делайте так, либо перестаньте Саакашвили прессовать или наоборот, Саакашвили, не ходи власть штурмовать. Сама тональность становится жесткой, чтобы показать что они не дают прямых указаний, но тем не менее есть вещи, которые они осуждают, и осуждают в жесткой форме, т.е. это фактически все равно, что сказать: не делайте этого, но другими словами. Во фразе «злоупотребление протестом» уже присутствует оценочное суждение, и оно очень жесткое. Если из дипломатической плоскости перейти в обычную, то это означает «это не допустимо».



Насколько мы знаем, США никогда не боялись обвинений во вмешательстве во внутренние дела, достаточно вспомнить Викторию Нуланд, раздающую еду на Майдане. Что сейчас изменилось?

— В Украине у них нет других партнеров, кроме команды гаранта. И пока никого другого, кроме него, нет, понятно, что они вынуждены все-таки считаться с этим фактом. Ну плюс еще Россия скажет, что, смотрите, они указывают, как делать.

Поэтому это, так сказать, такой дипломатический ход, когда определенные вещи регулируются с помощью оценочных суждений и тональностей. В публичном пространстве, по крайней мере.



Вероятно, именно поэтому несколько изменилась риторика того же Саакашвили?

— Да. Когда информация о письме Саакашвили Порошенко, о том, что вроде бы он собирается о чем-то договориться, понятно, что многие начали использовать, интерпретировать это против самого Саакашвили, но тем не менее, я думаю, что, по-видимому, в непубличном формате обсуждались многие ситуации с представителями посольства и не только посольства, и с западными партнерами, не только американскими. Я думаю, что этот вариант некоторого смягчения, деэскалации ситуации начал вырисовываться: Саакашвили вообще изменил свою риторику и начал открещиваться от штурма Октябрьского. Возможно, штурм был попыткой выставить Саакашвили в дурном свете. Поэтому не исключено, что это была провокация для того, чтобы остудить пыл самого Саакашвили. Саакашвили тоже понимает, наверное, что среди тех людей, которые за ним ходят, могут быть провокаторы, которые работают на его оппонентов.

Получается, что США одернули, и украинские политики сразу же прислушались?

Свою позицию Запад излагал много раз, и Соединенные Штаты, и Литва, которая заинтересована в деэскалации, да и Евросоюз, еще тогда, когда была история с лишением гражданства.

Тогда из действующих официальных представителей особо никто не обозначил эту историю, в своих комментариях, но зато бывший посол США Стивен Пайфер сказал так, что украинская власть сама воздвигла эти подмостки, на которых свои театральные представления дает Саакашвили. И там была раздраженная оценка, по поводу власти, по поводу Саакашвили и по поводу этого конфликта.



У США есть претензии к Украины не только по поводу Саакашвили. Недавно посол США в Украине Мари Йованович заявила, что власть должна восстановить социальные выплаты жителям Донбасса, но к этому заявлению Киев не прислушался. Почему такая избирательность?

— К этим требованиям тоже прислушиваются, но прислушиваются наполовину. Думают, если никто об этом прямо не говорит, не требует, значит они занимают такую отстраненную позицию. Но с каждым разом тональность становится жестче. Если люди слишком дипломатично, мягко выражаются, то это не значит, что они не имеют жесткую позицию, что эту позицию, их мнение можно игнорировать. Поэтому ужесточение тональности с каждым разом происходит для понимания того, что «если вы думаете, что наши пожелания и мнения необязательны, то вы ошибаетесь».



И какие рычаги влияния будет использовать Запад? пресс-служба президента Украина Глузман: у Порошенко откровенно безрассудная политика

— Политические. Будут разговаривать в кулуарах о том, что касается условий по Ассоциации: если не будут выполняться, макрофинансовая помощь будет стопориться. Главный рычаг – это деньги. Не будут давать деньги. Плюс будет происходить неприятный для Украины сдвиг во многих вопросах, на многих площадках, в т.ч. и в парламентской ассамблее Совета Европы.

Кстати, это символический тупик, который может использовать ряд западных государств для того, чтобы показать что ситуация ни на что не влияет, возвращение российской делегации могут использовать для того, чтобы немножко наказать. От США — это денежный плюс политический «шантаж». Дело в том, что политическое давление со стороны Штатов возможно, потому что провал реформ в Украине будет означать их проигрыш в споре с Россией по поводу Украины, точно также и для Европы, то есть, провал реформ, поэтому политическое давление будет.



Как дальше будет действовать США в отношении Украины?

— Еще жестче. Есть вопросы, по причине которых заблокирован дальнейший разговор о деньгах, о траншах — программа макрофинансовой помощи, программа МВФ. Антикоррупционный суд, автоматическая проверка деклараций, прозрачная приватизация, энергорынок – много накопилось. Теперь внимание к выполнению условий будет жестче, жестче будет риторика, меньше уступчивости Если в ближайшие недели не примут эти законы, особенно по антикоррупционному суду, не урегулируют деятельность НАБУ — это будет один из серьезных минусов для нашей власти в глазах западных партнеров.