Американцы по-настоящему узнают Трампа в 2018 году - Кирюхин

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Дональд Трамп снова возглавил антирейтинг — его в который раз назвали наименее популярным президентом США. На этот раз оценивали первый год правления президентов. Опрос провели специалисты Associated Press-NORC. Согласно исследованию, первый год президентства Дональда Трампа негативно оценивают 67 % респондентов. Тогда как поддерживают нынешнего президента — около трети опрошенных. Похожие данные публиковали в сентябре, а в марте рейтинг был на 10% выше.

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При этом несколько недель назад это же социологическое агентство обнародовало результаты другого исследования. Оказалось, что 45% опрошенных не верят, что Трамп придерживается своих предвыборных обещаний.

Удастся ли нынешнему президенту США вернуть поддержку избирателей, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин

Насколько критичен для Дональда Трампа антирейтинг?

— Давайте сначала разберемся, в чем особенность антирейтинга Трампа. Он фактически с самого дня инаугурации демонстрирует, согласно опросам, что является самым непопулярным президентом США по сравнению с аналогичными опросами его предшественников.

Но в чем особенность Трампа? В отличие, например, от Барака Обамы, да и всех остальных его предшественников — последних президентов. Там видно было, что сторонники, т.е. те, кто поддерживают, одобряют его работу, они есть как в партии, которая его выдвинула, так и среди оппонентов. Например, среди республиканцев Обаму поддерживало 37%. Это — довольно высокий уровень.

У Трампа ситуация — крайне специфическая. Его рейтинг поддержки в Республиканской партии был в районе 84% на февраль текущего года, когда он фактически вступил в обязанности президента, в то время как поддержка в противоположном лагере была всегда на уровне 7-8%. То есть особенность Трампа в том, что он демонстрирует очень сильный разрыв между сторонниками и оппонентами. И рейтинг его все время колебался в течение года. Последние опросы фактически не демонстрируют кардинальных изменений, они демонстрируют некоторое общее снижение на несколько процентных пунктов поддержки деятельности Трампа.

И это снижение происходит за счет именно его сторонников, потому что среди его противников в феврале только 8% демократов поддерживало Трампа, так и сейчас около 7-8%. То есть те, кто изначально его не поддерживали, они на такой же позиции и остались. Некоторое снижение его поддержки происходит среди его сторонников. Пока есть такие колебания, скорее, негативные для него, во-первых, среди старших возрастных групп, тех, кто старше 65 лет, среди белых, и среди, как ни странно, белых евангелистов-протестантов тоже наблюдается снижение поддержки его деятельности. Но опять-таки я бы пока не абсолютизировал эти цифры.

Цифры, опросы пока все-таки существенно отличаются. Опрос базируется на зарегистрированных избирателях, то есть тех, кто ходит на выборы и намерен идти на выборы, либо среди всего населения страны, там цифры — несколько разные. В среднем же минимальная планка — в районе 37% поддержки по всем опросам, это — среднее арифметическое.

Сейчас она снизилась до уровня августа. В августе, мы помним, были события в Шарлотсвилле, и было самое низкое падение уровня поддержки — около 37%. И вот сейчас она опять снизилась, но с августа по декабрь был довольно существенный даже подъем. То есть рейтинг все время колеблется, хотя в целом тенденция снижения поддержки среди избирателей наблюдается.



С какими обстоятельствами это связано?

— Прежде всего, с тем, что за первый год Трамп не реализовал многие свои обещания, связанные со строительством стены с Мексикой, с отменой «Обамакеар», заменой этой социальной программы Обамы, закрытием Америки от въезда нелегальных мигрантов и недопуском въезда людей из стран, где высокий уровень терроризма, и так далее.

Эти многие изменения действительно им не были сделаны. Тут он не сумел найти поддержки, прежде всего, в Конгрессе, например, он несколько раз пытался отменить «Обамакеар», но мы видим, что у него ничего не получилось. Он не смог найти голоса. Но, тем не менее, я бы сказал так, что Трамп за этот первый год сделал несколько существенных изменений, которые на первый взгляд пока не видны… В итоге, самый важный для Трампа будет следующий год, а не этот.



Почему именно следующий?

— Во-первых, главным достижением Трампа в этом году, как сейчас уже все признают, скорее всего, будет вопрос изменения налогового законодательства. Трамп взялся за эту адскую работу. Надо сказать, что налоговое законодательство в США не менялось с 80-х годов. И, похоже, Трамп прошел уже первый этап. И судя по настроениям в Конгрессе, он-таки до конца года или в ближайшее время, как минимум, сделает эти изменения, которые очень сильно отразятся на жизни американцев.

И уже в следующем году американцы реально почувствуют, к чему приводит программа, которую отстаивает Трамп. Они на своей жизни буквально, на своих доходах семейных доходах это почувствуют. И тогда мы посмотрим, какая будет реакция американского общества. Кроме того, в следующем году — промежуточные выборы в Конгресс. Это очень важные выборы для Трампа — удастся ли ему обеспечить сильное ядро среди Республиканской партии в Конгрессе или не удастся. От этого будет зависеть, как пройдет вторая половина его президентского срока, следующие 2019-2020 год его президентства. Кроме того, сейчас есть несколько очень напряженных точек в международных отношениях. Это вопрос КНДР, который беспокоит американцев в связи с тем, что они боятся, что разразится новая война. Также есть вопросы, связанные с признанием Иерусалимом столицей Израиля. Посмотрим, насколько Трампу легко удастся разобраться с этими болезненными точками. И не вызовет ли это беспокойство в американском обществе, что Трамп своей политикой наоборот создал дополнительную угрозу Америке.



Именно такие обещание и давал Трамп во время своей предвыборной кампании. Можно ли считать, что он их выполнил?

— По Иерусалиму — да. Но по КНДР — не совсем. По Иерусалиму — да, конечно. И, собственно, эти опросы, по датам они еще не зацепили реакцию американского общества на признание Иерусалима.

Будет интересно посмотреть уже в конце декабря, начале января. Не исключено, что даже рейтинг несколько выровняется у Трампа.



Трамп отдал приказ бомбить сирийскую авиабазу, и тогда его рейтинги неплохо выросли. Не возникнет ли в команде Дональда Трампа желания подобным образом побороться за популярность среди населения?

— Если кратко, одна из особенностей США в том, что внешнеполитический курс очень сильно увязан с внутриполитической ситуацией в стране. Поэтому проведение какой-то линии, которая будет восприниматься американским обществом, как демонстрация силы Америки, и демонстрация того, что она будет сохранять лидерские позиции в мире, даже требуется от американского президента сегодня. И скорее всего, он будет этому соответствовать.

Напомним, ранее в эфире «ГС» эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин отмечал, что решение Трампа по Иерусалиму повергло арабский мир в шок, но было поддержано евангелистами США. По его словам, назвав Иерусалим столицей Израиля, президент США признал то, что считает реальностью.