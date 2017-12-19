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    Аналитика и комментарии

    Обмен пленными: нашла коса на камень

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (331)

    (обновлено: )86205
    Пока стороны не могут прийти к консенсусу по спискам, украинские суды уже освобождают людей, которых могут передать в рамках обмена. Если пленных действительно обменяют, это станет большим прогрессом в мирном урегулировании конфликта.
    В Украине завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР
    Facebook Darka Olifer

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе – вновь под угрозой срыва. Вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске Ирина Геращенко фактически обвиняет РФ. По ее словам, действия российской стороны ставят под угрозу запланированный на декабрь обмен пленными в Донбассе: участники Трехсторонней контактной группы все еще не установили дату обмена, хотя уже приблизились к ней, отметила Геращенко.

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    "Надеюсь, мы выходим на финишную прямую. Вместе с тем, от представителей ОРДЛО в последние дни, 14-15 декабря, Минская группа получила еще дополнительные списки с требованием обязательно включить этих людей в списки на освобождение, и это, по сути, вносит серьезную путаницу в определение даты обмена. И, по сути, ведет к срыву процесса", – написала вице-спикер ВР в Facebook.

    Она заявляет, что украинская сторона не получила ответа на вопрос верификации людей, которые категорически не хотят ехать в неподконтрольные Украине районы Донбасса и отпраляться на линию столкновения для верификации.

    "Ожидаем, в первую очередь, от ОБСЕ получить четкие и однозначные ответы и позицию относительно исключения из списков избирателей лиц, которые уже на свободе. Все это ускорит определение окончательной даты освобождения заложников", – написала Геращенко.

    Ранее второй президент Украины Леонид Кучма также заявлял, что среди запрошенных второй стороной есть люди, которые не хотят, чтобы их меняли.

    "Списки не менялись"

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Киев – ЛДНР: обмен пленными застопорился

    В свою очередь уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона якобы в очередной раз сорвала договоренности по обмену пленными, отвергнув предложение координатора гуманитарной подгруппы провести обмен пленными 27 декабря. По ее словам, списки остались те же и ни одна фамилия в них не поменялась.

    "Украинской стороной была произнесена фраза, что еще 150 наших ребят находятся на стадии судов, поэтому прогнозировать будущую дату обмена очень сложно", – сказала омбудсмен.

    Она добавила, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Контактной группой 20 декабря.

    Напомним, в середине ноября президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. По заявлениям Кремля, те поддержали эту идею.

    А Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными с ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.

    Юридическая подготовка к обмену

    Сергей Слободчук
    Сергей Слободчук, facebook
    Политикам Украины выгоден срыв обмена пленными - Слободчук

    А пока возможный процесс обмена обсуждают на высшем уровне, украинские суды отпускают людей, которых страна готова передать в обмен на военных. Так, из-под стражи освободили гражданина РФ Евгения Мефедова, которого подозревают в намерении похитить народного депутата Алексея Гончаренко (преступление инсценировали).

    Также среди кандидатов – Александр Кушнарев, фигурант "дела 2 мая в Одессе". В сгоревшем Доме профсоюзов он потерял сына.

    Попал в список и гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги, который воевал в Донбасее на стороне ДНР. В Украине бразильца осудили к 13 годам заключения, но апелляция отменила приговор. Дело отправили в первую инстанцию. Адвокат Лусварги подтвердил его освобождение из-под стражи.
    Знак прогресса в мирном урегулировании

    Процесс подготовки по обмену пленными в целом идет, сообщил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    "К месту и не к месту возникают проблемы. Откровенно говоря, ставят палки в колеса. Но, судя по всему, по последней информации, прогресс есть, и что в этом вопросе хотя бы лед тронется", – рассказал эксперт.

    А это, уверен он, – знак, один из знаков прогресса в вопросе мирного урегулирования.

    "Партия войны" вновь будет прокачивать демонизацию Медведчука, но сегодня это один из последних мостиков между Киевом и Кремлем. … Возможно, к Новому году увидим, чем закончится (процесс обмена – Ред.)", – подытожил Золотарев.

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