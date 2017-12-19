Карасев: к власти в Украине могут прийти либо проходимцы, либо диктаторы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Почти половина украинцев (45,5%) уверены, что на данный момент в Украине отсутствуют политические лидеры, которые могли бы эффективно руководить страной. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова 22-27 сентября 2017 года во всех регионах Украины.

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При этом, 39,4% украинцев думают, что такие лидеры есть, а 15,1% — затруднились ответить.

Какой политический лидер мог бы удовлетворить украинцев и чем опасно разочарование в классических политиках РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Почти половина украинцев уверены, что в стране нет достойного политического лидера. Какой лидер мог бы удовлетворить запросы населения?

— Во-первых, достойный лидер — это очень размытое понятие. Во-вторых, возникает вопрос: нам нужен сильный лидер или сильные институты? Потому что сильный лидер затаптывает слабые институты. Поэтому иногда сильное лидерство приводит к откату от демократии, свобод, и не всегда это приводит к успеху. И смотря какой сильный лидер: если это просвещенный лидер, то это одно.

У нас же Янукович тоже хотел быть лидером. Но если это коррумпированное лидерство или через коррумпированную вертикаль, то зачем нам такое? В том-то и проблема. У успешных стран не сильные лидеры, а сильные институты. Конечно, картинка при сильном лидерстве неплохая: там стабильность, спокойствие, но это кладбищенское спокойствие и мрачная стабильность, она людям ничего не дает.

Она дает только элитам, которые правят в более-менее комфортных обстоятельствах и условиях, а не так, как в Украине, где хотели бы править, но не получается — то Саакашвили, то еще кто-то мешает править комфортно, невзирая на ситуацию в экономике, на настроение людей и прочее. Поэтому эти все разговоры о лидерстве или о лидере — это все разговоры не про нас и не о нас.



Что же действительно нужно украинцам?

— Нам нужны сильные работающие институты. Суды, например, — не фальшивые, не фасадные, а реальные, независимые. Партии нужны неподкупные, а не покупаемые. Нужны политики, которые работают на интересы людей и общества, а не на своих спонсоров и патронов. Нужна Верховная Рада, которая показывала бы примеры рациональных законодательных решений, а не принятия популистских законов и так далее. Потому что такого рода опросы — это ложная мишень. Они уводят в ложную сторону, сбивают с правильного пути.

Понятно, что сильные институты сразу не построишь, но если вы поставите цель, то вы найдете средства ее решения. Сильные институты, работающие, эффективные институты, прежде всего экономические, правовые, которые обеспечат верховенство права и справедливость людям — это главная цель, которая должны быть в качестве путеводной, руководящей идеи для правящих групп и для людей.

А не подкидывать им обманки, что придет какой-то сильный достойный лидер и наведет порядок. Проблема в том, что часто сильная рука оказывалась и грабящей рукой, она умела всегда хорошо залезать в карман простому человеку.



Предыдущий опрос Центра Разумкова показал, что больше половины (60,3%) не очень интересуются политикой. Чем грозит такая апатия и как ею могут воспользоваться политики?

— Часто, когда происходило разочарование в политике, поскольку она грязная, не чистая, недостойная, этим пользовались антидемократические силы. Часто диктатуры приходили в условиях разочарования политическими институтами — это называется веймарский синдром, как в Германии.

Так что эта ситуация опасна. И часто в условиях разочарования классическими политиками верх одерживали политики-демагоги, популисты, проходимцы и авантюристы. Эта цифра должна тревожить власть, общество, общественность, поскольку недоверие к политикам может обернуться ситуативным, единовременным, но тем не менее доверием к разного рода демагогам и шарлатанам от политики.