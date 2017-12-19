Главное в мире 19 декабря: у США новая стратегия, крушение поезда

Brendan SMIALOWSKI / AFP

РИА Новости Украина



Новая стратегия нацбезопасности США

Администрация США представила в понедельник стратегию национальной безопасности, в которой отмечены основные национальные интересы государства, а также угрозы безопасности. Основные положения документа изложил в речи президент Дональд Трамп. Эту новость осветили многие зарубежные СМИ (Washington Post, New York Times, Guardian и другие).

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"Президент Трамп представил в понедельник проект национальной безопасности страны, который предупреждает о коварном мире, в котором США сталкиваются с растущими угрозами со стороны ободренных России и Китая, так же, как и от так называемых стран-изгоев, как КНДР и Иран", — пишет газета New York Times в статье под заголовком "Трамп представляет смешанное послание с его подходом к нацбезопасности". Издание добавляет, что в противовес этим трудностям в докладе отмечается необходимость ставить "США на первое место", укреплять границы государства, разрывать несправедливые торговые соглашения и восстанавливать военную мощь страны.

Как отмечает Guardian, администрация президента убрала из списка глобальных угроз вопрос об изменении климата, вместо этого доклад подчеркнул необходимость США восстановить свою экономическую конкурентоспособность в мире.

"Позиция представляет резкое отличие от стратегии национальной безопасности администрации (Барака) Обамы, которая называла изменение климата одной из главных опасностей, с которыми сталкивается нация, и делала приоритетом национальной безопасности достижение международного консенсуса по сдерживанию глобального потепления", — пишет газета.



США одни против всех в Совбезе ООН

США в понедельник заблокировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции, которая не признает изменение статуса Иерусалима и призывает отменить решение. Документ получил 14 голосов в поддержку, США как постоянный член СБ воспользовались правом вето. Вето США стало одной из обсуждаемых тем в иностранных изданиях (Times of Israel, Guardian, New York Times, Jerusalem Post).

В резолюции, подготовленной Египтом, подчеркивается мнение Совбеза ООН по поводу того, что ни одна из стран не должна размещать посольство в Иерусалиме и что статус города – вопрос, который должен быть разрешен самими израильтянами и палестинцами. Голосование по подготовленному Египтом проекту резолюции состоялось в понедельник.



"Единство остальных членов совета стало жестким упреком администрации Трампа по поводу их (США) одностороннего действия …, которое в корне изменило десятки лет международного согласия", — пишет Guardian. Как отмечает газета, представитель палестинского президента Махмуда Аббаса назвал действия США "неприемлемыми" и угрожающими стабильности международного сообщества".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после блокировки резолюции поблагодарил Трампа и постпреда США при ООН Никки Хейли. Газета New York Times отметила, что "подчеркивая возрастающую международную изоляцию США, Совбез ООН потребовал в понедельник, чтобы администрация Трампа аннулировала свое решение признать Иерусалим столицей Израиля и разместить там свое посольство". Издание добавило, что все, "даже самые верные союзники США в Совбезе из 15 членов", проголосовали за резолюцию.



Крушение пассажирского поезда

В понедельник в американском штате Вашингтон поезд сошел с рельсов на автостраду.

Эта новость заняла первые полосы зарубежных газет (New York Post, Guardian, Telegraph, Washington Post, New York Times). Как сообщает местная газета Seattle Times, в результате аварии погибло не менее шести человек, еще 77 пострадали и были госпитализированы.

Газета Wall Street Journal пишет, что авария произошла в понедельник утром, поезд, отставая на полчаса от графика, совершал первую поездку по маршруту Олимпия – Такома. Поезд, перевозивший 77 пассажиров, сошел с рельсов к югу от города Сиэтл и упал на автостраду. Газета New York Times сообщает, что попавший в аварию скоростной поезд 501 весом 132 тонны рухнул прямо на шоссе I-5, в результате пострадали не только пассажиры поезда, но и люди, находящиеся в автомобилях. Журнал Time добавляет, что поезд ехал со скоростью 130 км/ч, а максимальная скорость, которую раньше развивали поезда на этом участке маршрута, составляла 127 км/ч, согласно информации Вашингтонского государственного департамента транспорта.

Однако причина, почему поезд потерпел крушение, еще не ясна, национальный совет безопасности транспорта отправил на место происшествия 20 специалистов для расследования. Газета USA Today добавляет, что президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим и заявил, что инцидент свидетельствует о крайней необходимости улучшения инфраструктуры.



КНДР стоит за созданием вируса РИА Новости | Перейти в фотобанк Хакеры КНДР организовали кражу биткоинов

США считают, что КНДР стоит за атаками вируса-вымогателя Wanna Cry, которые с мая затронули более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Издание Politico пишет, что в понедельник администрация Трампа обвинила Северную Корею в "организации разрушительного взрыва хакерской программы", поразившей сети по всему миру. Вирус заблокировал компьютеры в больницах, университетах и частных предприятиях во многих странах, его создатели требовали выкуп за разблокировку и угрожали удалить данные с компьютеров в случае отказа платить. Издание Wall Street Journal сообщает, что администрация Трампа пообещала призвать "все ответственные государства" помочь в противостоянии кибератакам Северной Кореи.

"Атака имела широкое распространение и стоила миллиарды, и КНДР несет прямую ответственность за нее", — цитирует издание Тома Боссерта, помощника президента США по внутренней безопасности.

Издание Hill добавляет, что Великобритания в октябре опубликовала доклад, в котором говорилось о причастности КНДР к хакерским атакам Wanna Cry. По данным газеты Washington Post, ранее Агентство национальной безопасности США также сообщало о причастности правительства КНДР к созданию вируса-вымогателя.