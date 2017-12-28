наверх
28.12.201715:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    Главная светская львица США шокировала новым имиджем

    (обновлено: )35002
    Американская знаменитость Ким Кардашьян, которая также является супругой известного исполнителя Канье Уэста, в очередной раз порадовала своих поклонников откровенным и вызывающим образом.
    Ким Кардашьян в новом образе
    Chris Appleton

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Знаменитый американский стилист по волосам Крис Эпплтон опубликовал в своем Instagram фото, на которых звезда реалити  и главная светская львица США Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос.

    Теперь у Ким голубые волосы. Свой образ она подчеркнула нарядом соответствующего оттенка. Кардашьян в новом образе смотрится органично и сексапильно.

    Chris Appleton
    Ким Кардашьян в новом образе

    Ранее сообщалось, что Кардашьян порадовала своих поклонников откровенным и вызывающим образом. Она предстала перед публикой оголенной, седовласой, и с телом, покрытым блестками.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обмен пленными 27 декабря 2017
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Виктор Скаршевский
    Итоги-2017, прогнозы-2018