Главная светская львица США шокировала новым имиджем

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Знаменитый американский стилист по волосам Крис Эпплтон опубликовал в своем Instagram фото, на которых звезда реалити и главная светская львица США Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос.

Теперь у Ким голубые волосы. Свой образ она подчеркнула нарядом соответствующего оттенка. Кардашьян в новом образе смотрится органично и сексапильно.

Chris Appleton Ким Кардашьян в новом образе

Ранее сообщалось, что Кардашьян порадовала своих поклонников откровенным и вызывающим образом. Она предстала перед публикой оголенной, седовласой, и с телом, покрытым блестками.