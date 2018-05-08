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    Любопытная львица украла камеру и сняла видео

    (обновлено: )19520
    Львица украла камеру у команды документалистов во время съемки фильма об Африке. Необычное "преступление" произошло в Кении и выложено на канале Upi.com в Youtube.
    UPIVideo/Youtube

    На кадрах видно, как несколько хищников заинтересовались оставленными на поле камерами. Одна из львиц схватила зубами устройство, которое продолжало записывать кражу на видео.

    Позднее животное оставило камеру, предварительно потаскав за собой штатив.

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    "Моя Африка" — документальный фильм об обитателях слоновьего заповедника в Кении, премьера которого состоялась на прошлой неделе на сайте Международного общества сохранения природы.

    Ранее американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото львицу, которая приютила детеныша антилопы.

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