наверх
20.02.201816:40
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.52- 0.12
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Инстинкт материнства победил закон джунглей: львица приютила антилопу

    (обновлено: )28530
    Львица приютила маленькую антилопу
    Львица приютила маленькую антилопу
    Львица приютила маленькую антилопу
    Львица приютила маленькую антилопу
    Львица приютила маленькую антилопу
    Львица приютила маленькую антилопу
    dailymail.co.uk
    Львица приютила маленькую антилопу
    dailymail.co.uk
    Львица приютила маленькую антилопу
    dailymail.co.uk
    Львица приютила маленькую антилопу
    dailymail.co.uk
    Львица приютила маленькую антилопу
    dailymail.co.uk

    Рекомендуем

    РианнаСамая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие12:41 20.02.2018
    Ночные коктейли Молотова: в Днепре неизвестные атаковали несколько залов игровых автоматовНеизвестные "наводят порядки" в Днепре. За ночь сожжена сеть залов игровых автоматов11:28 20.02.2018
    Кейт АптонГордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках11:10 20.02.2018
    В Индонезии извергается вулкан СинабунгНа Суматре извергается вулкан Синабунг: фантастические кадры17:55 19.02.2018
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотниЯ помню: на Аллее Героев Небесной сотни разложили тела, накрытые простынями14:29 19.02.2018
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играхДебют украинских фигуристов на Олимпийских играх13:46 19.02.2018
    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой МукаддасПропавшую в Киеве иностранную студентку ищут в реке. В сети разгорается спор11:45 19.02.2018
    Александр Абраменко и Александра ОрловаКто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко11:10 19.02.2018
    Соблазнительные теннисистки топлес позировали у океанаТеннисистки показали соблазнительные тела у океана10:39 19.02.2018
    Все фотоленты

    Американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото в национальном парке Etosha National Park львицу, которая приютила детеныша антилопы, сообщает Daily Mail.

    Смотрите также: На Суматре извергается вулкан Синабунг: фантастические кадры

    Когда в стае львов меняется вожак, он убивает всех детенышей предыдущего. Так произошло и в этот раз. Львица нашла детеныша антилопы. Играет с ним, вылизывает и защищает от других львиц.

    "Именно на такие моменты я рассчитываю, когда еду в Африку", — отметил фотограф.

    Ссылки по теме:
    Теги: