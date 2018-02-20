Инстинкт материнства победил закон джунглей: львица приютила антилопу

Американский 53-летний фотограф Гордон Дован из Нью-Йорка снял на фото в национальном парке Etosha National Park львицу, которая приютила детеныша антилопы, сообщает Daily Mail.

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Когда в стае львов меняется вожак, он убивает всех детенышей предыдущего. Так произошло и в этот раз. Львица нашла детеныша антилопы. Играет с ним, вылизывает и защищает от других львиц.

"Именно на такие моменты я рассчитываю, когда еду в Африку", — отметил фотограф.