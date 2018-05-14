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    "День без железнодорожников". Париж охватил массовый протест

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    Массовый протест работников железной дороги проходит в понедельник во французской столице Париже под лозунгом "День без железнодорожников". Кадры выложены на странице Sputnik France в Facebook.
    facebook.com/sputnik.france

    Протестующие выступают против приватизации предприятия, а также за сохранение особых условий труда железнодорожников.

    Участники протеста намерены пройти от Лионского вокзала до вокзала Сен-Лазар.

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    Ранее парижские правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Бастилии. После того, как пешая колонна мирной демонстрации против президента страны Эммануэля Макрона, приуроченная к первой годовщине его прихода к власти, достигла конечной точки маршрута радикально настроенная молодежь стала набрасываться на журналистов. Один из протестующих был задержан.

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