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    Первый китайский авианосец собственного производства отправили в плавание

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    Первый китайский авианосец собственного производства отправился в тестовое плавание, сообщает Центральное телевидение Китая. Авианосец покинул свой порт базирования в 07.00 по местному времени и начал свое тестовое плавание.
    Канал RT на Youtube

    Второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Длина авианосца 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел. Китайские СМИ сообщали, что на борту могут базироваться 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15).

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    Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году. Первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году. В состав ВМС Китая он вошел в сентябре 2012 года, а в ноябре 2012-го было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя "Цзянь-15" на палубу авианосца.

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