Протесты и убийства на границах Газы: кадры из зоны столкновений

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.
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Во вторник пройдет забастовка по случаю 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев — палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" — полуторамесячной череды протестных акций, которая началась 30 марта и унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.
Hundreds of Palestinians marched from Ramallah to the Qalandia checkpoint in the West Bank, where Israeli soldiers greeted them with rubber bullets and tear gas #GreatReturnMarch #Palestine Video by @FalehNaseerFal2 pic.twitter.com/KyrmxwuzWx— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 14 мая 2018 г.