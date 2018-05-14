Протесты и убийства на границах Газы: кадры из зоны столкновений

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

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Во вторник пройдет забастовка по случаю 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев — палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" — полуторамесячной череды протестных акций, которая началась 30 марта и унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.