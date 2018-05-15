Любовная драма. Женщина жестко "накрыла" мужа с любовницей в аэропорту

Скриншот с видео

Как кадрах видно, как женщина ругает супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттеснить жену от новой возлюбленной, но не тут-то было — у неё железная хватка. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

"Избавься от нее, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь ее отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму," — говорит женщина по-испански.

Видео обрывается и неизвестно, удалось ли влюбленной паре все-таки слетать в отпуск вместе.

В начале мая под Тернополем девушка из ревности заколола 19-летнюю соперницу вилами.