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    Любовная драма. Женщина жестко "накрыла" мужа с любовницей в аэропорту

    (обновлено: )46711
    В аэропорту Колумбии разыгралась настоящая любовная драма: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным.
    В аэропорту Колумбии ревнивая жена вцепилась в волосы и не дала мужу улететь с любовницей
    Скриншот с видео

    Как кадрах видно, как женщина ругает супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттеснить жену от новой возлюбленной, но не тут-то было — у неё железная хватка. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

    "Избавься от нее, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь ее отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму," — говорит женщина по-испански.

    Видео обрывается и неизвестно, удалось ли влюбленной паре все-таки слетать в отпуск вместе.

    В начале мая под Тернополем девушка из ревности заколола 19-летнюю соперницу вилами.

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