В Индии военный вытащил девочку из-под движущегося поезда

На кадрах видно, как к отправляющемуся составу подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, а ребенок отпускает ее руку и проваливается в просвет между вагоном и платформой. В тот момент сидевший на скамейке мужчина в военной форме мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка.

По данным Metro, спасителя зовут Сачин Пол. Он, как и девочка, получил небольшие ушибы. Им оказали помощь в медпункте при вокзале.

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Отец девочки сообщил, что не видел произошедшего, так как шел впереди, а супруга не знала, "насколько быстро поезда набирают скорость". "Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери", — подчеркнул мужчина.

В апреле 22 вагона пассажирского поезда с 1000 пассажирами в Индии отделились от локомотива и проехали 12 километров задним ходом. Выяснилось, что железнодорожники нарушили технику безопасности, не заблокировав вагоны.