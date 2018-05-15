наверх
15.05.201811:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Индии военный вытащил девочку из-под движущегося поезда

    (обновлено: )17320
    Военнослужащий спас пятилетнего ребенка, который едва не попал под поезд. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в индийском мегаполисе Мумбаи.
    Metro/Youtube

    На кадрах видно, как к отправляющемуся составу подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, а ребенок отпускает ее руку и проваливается в просвет между вагоном и платформой. В тот момент сидевший на скамейке мужчина в военной форме мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка.

    По данным Metro, спасителя зовут Сачин Пол. Он, как и девочка, получил небольшие ушибы. Им оказали помощь в медпункте при вокзале.

    Смотрите также: Поездка в ад. На видео попал локомотив, въехавший в пожар

    Отец девочки сообщил, что не видел произошедшего, так как шел впереди, а супруга не знала, "насколько быстро поезда набирают скорость". "Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери", — подчеркнул мужчина.

    В апреле 22 вагона пассажирского поезда с 1000 пассажирами в Индии отделились от локомотива и проехали 12 километров задним ходом. Выяснилось, что железнодорожники нарушили технику безопасности, не заблокировав вагоны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля