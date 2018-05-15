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    Под покровом ночи. Возле вокзала в Днепре снесли МАФы

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    Возле Центрального железнодорожного вокзала Днепра в ночь на вторник при помощи экскаваторов снесли киоски. Снос проходил "довольно громко", чем привлек внимание прохожих и разбудил жителей ближайших домов.
    informator.ua/Youtube

    Демонтаж при помощи экскаваторов осуществлялся коммунальными службами городами.

    В Киеве на Андреевском спуске под покровом ночи снесли МАФы
    kiev.informator.ua/ Андрей Шматов
    Ночью в Киеве на Андреевском спуске снесли МАФы. Появились фото

    "Владельцам МАФов не дали возможности вынести имущество: под ковшом экскаватора лопались бутылки с пивом, под грудой металла хоронили и другой товар", — пишет Информатор.

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    Некоторые владельцы пытались остановить коммунальщиков, закрывшись в магазине.

    "Я привез к ним документы, зашел в свой ларек. Они вдесятером ко мне подошли, мне забрызгали в лицо газовым баллоном и ударили по голове. Я отключился, потом пришел в себя, а они уже сносят все. Я не знаю кто они такие, в черном были все", — сообщил владелец одного из киосков, добавив, что написал заявление в полицию.

    "Почему они делают это ночью? Потому что нет решений судов у них, меня никто не предупредил. Там было товара на 30 тысяч гривен, на 20 тысяч оборудования. Кто мне это возместит? Придется судится", — пожаловалась предприниматель Любовь Беляева.

    Массово сносят МАФы и в других украинских городах, в частности, в Киеве.

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