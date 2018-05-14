В Украину не пустили известную российскую певицу

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Пограничники Украины не пустили в страну лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову и запретили ей въезд на три года, сообщил в понедельник пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

По данным Слободяна, в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову из-за посещения Крыма в 2016 году.

"В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на 3 года", — говорится в сообщении пресс-секретаря в Facebook.

Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева,"угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Ранее Украина запретила въезд на свою территорию вице-бургомистру австрийского города Линц Детлефу Виммеру за посещение Крыма.