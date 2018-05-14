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    Аналитика и комментарии

    А какой идиот штрафом бы отделался. Соцсети о кровавом ДТП во Львове

    (обновлено: )62611
    Защитницу правопорядка ранили ножом, а ее напарнику пришлось стрелять в преступника - вот таким внезапным финалом завершилось рядовое оформление ДТП во Львове. Как отреагировали на эти новости сами украинцы в соцсетях?
    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейского
    Игорь Зинкевич в facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Во Львове участник ДТП ударил ножом в живот девушку-полицейского
    Нацполиция в twitter
    Нападение на полицейского и стрельба во Львове. Кадры с места ЧП

    Украинские улицы с каждым днем становятся все опаснее и опаснее. Теперь и для самих правоохранителей. Во Львове в ходе оформления ДТП женщина-полицейский получила ножевое ранение. Участниками аварии были водители Skoda Octavia и Lexus. Во время оформления аварии водитель Skoda, пытаясь скрыться с места происшествия, нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие.

    Согласно последним данным, 28-летней патрульной провели срочную операцию, но полицейская потеряла много крови. Преступник тоже находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает. Водителю Skoda грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Столь кровавое оформление ДТП во Львове вызвало немало гневных комментариев в соцсетях, заставив многих украинцев задуматься и о собственной безопасности.   

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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