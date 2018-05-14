А какой идиот штрафом бы отделался. Соцсети о кровавом ДТП во Львове

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские улицы с каждым днем становятся все опаснее и опаснее. Теперь и для самих правоохранителей. Во Львове в ходе оформления ДТП женщина-полицейский получила ножевое ранение. Участниками аварии были водители Skoda Octavia и Lexus. Во время оформления аварии водитель Skoda, пытаясь скрыться с места происшествия, нанес полицейской ножевые ранения. Напарник раненой был вынужден применить табельное огнестрельное оружие.

Согласно последним данным, 28-летней патрульной провели срочную операцию, но полицейская потеряла много крови. Преступник тоже находится в больнице, однако его жизни ничего не угрожает. Водителю Skoda грозит от девяти до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Столь кровавое оформление ДТП во Львове вызвало немало гневных комментариев в соцсетях, заставив многих украинцев задуматься и о собственной безопасности.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook