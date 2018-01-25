Появилась информация о стоимости перелета в Давос Порошенко с делегацией

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Один только перелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос обошелся госбюджету в 1,65 млн гривен, свидетельствует информация на Едином портале использования публичных средств.

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Эту сумму за перелет Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" 19 января. В описании транзакции говорится, что деньги пошли на авиаперевозки украинской делегации по маршруту Киев-Цюрих-Киев.

Таким образом только перелет украинской делегации, без учета проживания и питания, обошелся в 1,65 миллионов.

spending.gov.ua Стало известно, сколько заплатили из бюджета за перелет Порошенко в Давос

Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.