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    Появилась информация о стоимости перелета в Давос Порошенко с делегацией

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    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов? (45)

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    По информации, размещенной на Едином портале использования публичных средств, 1,65 млн гривен пошли на авиаперевозки украинской делегации по маршруту Киев-Цюрих-Киев.
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Один только перелет украинской делегации во главе с Петром Порошенко на экономический форум в Давос обошелся госбюджету в 1,65 млн гривен, свидетельствует информация на Едином портале использования публичных средств.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

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    Эту сумму за перелет Государственное управление делами заплатило государственному авиационному предприятию "Украина" 19 января. В описании транзакции говорится, что деньги пошли на авиаперевозки украинской делегации по маршруту Киев-Цюрих-Киев.

    Таким образом только перелет украинской делегации, без учета проживания и питания, обошелся в 1,65 миллионов.

    spending.gov.ua
    Стало известно, сколько заплатили из бюджета за перелет Порошенко в Давос

    Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

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