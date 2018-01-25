Порошенко в Давосе обсудил возвращение в Украину активов экс-чиновников

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе, они обсудили важность активизации взаимодействия в вопросах возвращения в Украину замороженных активов украинских экс-чиновников, которые находятся в швейцарских банках, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

"В рамках визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Швейцарии Аленом Берсе… Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", — говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Берсе за важную роль Швейцарии в оказании гуманитарной помощи для преодоления последствий военных действий в Донбассе.

Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества двух стран, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины. Порошенко пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.