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    Порошенко в Давосе обсудил возвращение в Украину активов экс-чиновников

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    (обновлено: )12701
    В пресс-службе главу украинского государства сообщили, что состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Швейцарии Аленом Берсе.
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    @poroshenko

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе, они обсудили важность активизации взаимодействия в вопросах возвращения в Украину замороженных активов украинских экс-чиновников, которые находятся в швейцарских банках, сообщила в четверг пресс-служба украинского главы.

    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Сайт Президента Украины
    Встречи, рукопожатия, речи. Порошенко на форуме в Давосе

    Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

    "В рамках визита в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Швейцарии Аленом Берсе… Собеседники подчеркнули важность активизации взаимодействия компетентных органов двух государств в вопросах возвращения в Украину замороженных активов, которые были незаконно выведены бывшими украинскими чиновниками", — говорится в сообщении.

    Порошенко поблагодарил Берсе за важную роль Швейцарии в оказании гуманитарной помощи для преодоления последствий военных действий в Донбассе.

    Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества двух стран, о чем свидетельствует рост двустороннего товарооборота и увеличение швейцарских инвестиций в экономику Украины. Порошенко пригласил президента Швейцарии посетить Украину с официальным визитом.

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