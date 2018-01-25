Журналистку, задавшую Порошенко провокационный вопрос, выгнали с форума в Давосе

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Журналистку в вышиванке, задавшую президенту Петру Порошенко неудобный вопрос на русском языке, лишили права находиться в зале во время выступления главы государства на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил в четверг пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Ранее СМИ сообщили, что на форуме в Давосе журналистка в вышиванке с микрофоном без опознавательных знаков задала на русском Порошенко вопрос: "Зачем вы приняли закон о войне?". Порошенко отреагировал на ее вышитую сорочку и посоветовал "снять вышиванку". Также он отметил, что ответит на вопрос, если он прозвучит на украинском. На что она ответила, что Порошенко "прекрасно понимает русский язык".

"Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента", — написал Цеголко на Facebook.

При этом пресс-секретарь не сообщил, представителем какого именно издания была девушка.

Порошенко находится в Давосе, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме. Ранее он встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.